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買保健品不只看成分！從原料到食安，專家揭下一波健康品挑選關鍵

撰文／ 周意軒

買保健品不只看成分！從原料到食安，專家揭下一波健康品挑選關鍵。 圖／李清宇攝影
買保健品不只看成分！從原料到食安，專家揭下一波健康品挑選關鍵。 圖／李清宇攝影

現代人越來越重視日常保養，保健食品進入更講究原料、資料與安心感的階段。當產品選擇越來越多，消費者開始關心的不只是成分名稱，還包括來源、驗證、品質與品牌是否說得清楚。

黃博士觀察，過去保健食品原料端多以價格、規格或供應條件競爭，但現在市場已明顯轉向科學資料與品質信任。品牌端更需要專利技術原料且具備臨床研究資料、食安把關與產品定位的完整支援，才能在競爭激烈的市場中建立差異化。

世恆生技已代理50多項國際創新原料，涵蓋睡眠、美容、男性健康與日常代謝等領域。黃俊誠博士表示，團隊將持續掌握市場需求，協助品牌打造更具競爭力的保健產品。 圖／李清宇攝影
世恆生技已代理50多項國際創新原料，涵蓋睡眠、美容、男性健康與日常代謝等領域。黃俊誠博士表示，團隊將持續掌握市場需求，協助品牌打造更具競爭力的保健產品。 圖／李清宇攝影

保健品市場變了，原料商不能只賣原料

隨著保健食品消費族群擴大，市場需求也變得更細緻。過去一項熱門成分可能就能撐起話題，但現在品牌若想長期取得消費者信任，不能只靠流行關鍵字或包裝話術。

從產業角度來看，保健食品的開發流程正在被重新檢視。原料的來源、文獻資料、專利技術、供應穩定度、法規意識，以及是否能被轉化成消費者聽得懂的溝通語言，都成為品牌競爭的一部分。

世恆生技近年也朝向「國際保健食品整合公司」角色發展。世恆生技目前已引進近五十項國際品牌原料，涵蓋眼部保養、記憶、睡眠、男性保養、美容保養、代謝管理等不同領域，其中多數具備專利、研究資料或完整文獻支持，協助品牌在產品開發初期就建立差異化。

對品牌來說，這不只是多了一項原料選擇，而是從產品規劃開始，就有機會把「為什麼做這個產品」、「適合什麼族群需求」、「如何正確溝通產品特色」想得更清楚。

黃俊誠指出，保健食品市場愈來愈重視原料來源、科學驗證與品質規格，品牌除了持續投入研發，也應以清楚易懂的方式向消費者說明產品特色與相關資訊。 圖／李清宇攝影
黃俊誠指出，保健食品市場愈來愈重視原料來源、科學驗證與品質規格，品牌除了持續投入研發，也應以清楚易懂的方式向消費者說明產品特色與相關資訊。 圖／李清宇攝影

大健康台灣研發中心平台成立，從食安、法規到驗證一次補強

世恆生技成立大健康台灣研發中心平台，將研發重點放在原料篩選、配方設計、品質管理與法規意識。黃博士指出，平台核心是「功效科學驗證、法規先行把關、配方企劃行銷」，希望讓保健食品從開發初期就建立更清楚的資料基礎與品質標準。

隨著消費者越來越重視保健食品的來源、檢驗與安心感，品牌不能只靠概念包裝。未來產品開發也會更重視個人化需求，讓第一線市場回饋有機會回到研發端，成為產品調整與升級的依據。

世恆生技（Grit Biotechnology）於生技展首日拋出重磅消息，宣布攜手頂尖學術團隊，正式成立「大健康台灣研發中心平台」！。 圖／李清宇攝影
世恆生技（Grit Biotechnology）於生技展首日拋出重磅消息，宣布攜手頂尖學術團隊，正式成立「大健康台灣研發中心平台」！。 圖／李清宇攝影

消費者越懂問，保健品開發越要往前準備

現在消費者挑選保健食品，已不只看成分名稱，也會在意原料來源、檢驗資料與產品定位。黃博士指出，這代表品牌不能只把力氣放在上市後的行銷，而是要從研發初期就想清楚產品邏輯，包括創新原料開發、全方位配方設計、品質標準、法規溝通。

面對未來十年，高齡化、生活型態改變、精準營養與供應鏈成本，都會讓保健食品市場更複雜。世恆生技除了引進國際新原料，也同步關注傳統原料升級、全球供應鏈整合與產學合作，希望讓品牌在新品開發、市場測試與產品升級時，有更完整的支援。

黃博士認為，下一階段的競爭不會只看誰先推出新品，而是誰能在產品上市前，就把資料、品質與市場需求準備好。保健食品從「成分話題」走向「科學驗證」與「長期信任」，也讓原料供應商的角色，逐漸從單一供料轉向整合平台。

董事長張祐銘表示，目前生技占世紀民生營收比率約一半，未來將憑藉拼圖式併購策略 。 圖／李清宇攝影
董事長張祐銘表示，目前生技占世紀民生營收比率約一半，未來將憑藉拼圖式併購策略 。 圖／李清宇攝影

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