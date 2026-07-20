研究翻轉「失樂症」認知 期待感是關鍵

對平時最喜愛活動失去興趣的「失樂症」，是重度憂鬱症的核心症狀之一，最新國際研究指出，失樂症本質上是預期的受損，而非無法享受當下快樂，醫界樂見為治療帶來新曙光。

這是一篇2026年6月發表於「細胞報告醫學」期刊的研究，由德國波昂大學醫院、波昂大學及杜賓根大學醫院學者團隊進行，研究對象為52名憂鬱症患者，與51名健康民眾為對照組。

透過點心品嘗實驗，分析受試者在食物獎賞歷程期待與享受心理反應，同步測量空腹血糖、胰島素及飢餓素等代謝指標。結果發現，憂鬱症患者在實際進食時，味覺體驗與享受程度和健康對照組沒有顯著差異。

研究指出，真正差異出現在獲得食物前的「期待」階段，患者對食物獎賞的期待與渴望顯著較低，且期待感愈低，失樂症狀愈嚴重。然而，當食物變得立即可取得時，渴望程度便明顯回升。

此外，研究也發現，胰島素敏感度較低者，進食失樂症狀較為明顯，顯示身體代謝狀態可能與大腦獎賞機制及失樂症的形成具有關聯。

台北市立聯合醫院中興院區精神科兼任主治醫師詹佳真今天透過新聞稿分享這項研究說明。她說，此研究發現，失樂症本質上是預期的受損，而非無法享受當下快樂，為治療帶來啟發。

她指出，臨床上常運用認知行為治療中「行為活化」技巧，鼓勵缺乏動力、減少活動或生活失去樂趣的憂鬱症患者，循序漸進安排能帶來愉悅感的活動，幫助大腦重新建立獎勵機制，改善情緒。

如每天散步5分鐘開始，專注感受活動帶來的愉悅，適時給予肯定，再逐步增加活動量。詹佳真表示，一開始需要刻意練習，隨著持續累積正向經驗，會慢慢成為生活習慣，更容易重新感受到活動帶來的喜悅與成就感。

董氏基金會心理衛生中心執行顧問葉雅馨建議，即使提不起勁，也不要因此停止原本能帶來愉悅感的活動，避免陷入失樂症惡性循環，甚至逐漸走向社交退縮與孤立。陪伴者可從訂定容易完成小目標，累積其成就感。

葉雅馨認為，輕柔音樂、吃幾口喜歡的食物、曬太陽5分鐘都是好選擇，或可創造陪伴儀式感，每天固定時間做一件輕鬆小事；更重要的是放下急著治癒對方的想法，避免過度要求改變，以免增加挫折。