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今年超了沒？腹超篩檢揪沉默危機 為恭醫院3年篩出434例腹部異常

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
為恭醫院此次共服務198位民眾，發現腹部異常150例，活動當天即安排異常個案接受門診掛號，深入檢查。圖／為恭醫院提供
為恭醫院此次共服務198位民眾，發現腹部異常150例，活動當天即安排異常個案接受門診掛號，深入檢查。圖／為恭醫院提供

為響應肝病防治學術基金會推動「今年超了沒？」全民腹部超音波篩檢活動，苗栗縣頭份市為恭醫院連3年舉辦社區免費腹部超音波篩檢，此次共服務198位民眾，發現腹部異常150例；院方表示，累計三年已服務583位民眾，共篩檢出腹部異常434例，協助民眾及早發現肝膽胰脾腎等腹部器官異常，把握黃金治療時機。

為恭醫院指出，此次篩檢結果顯示，良性肝腫瘤14人、肝實質病變8人；另有脂肪肝114人，占受檢人數約57.6%，平均每2位受檢者就有1人有脂肪肝。此外，亦發現膽息肉9人，以及肝內鈣化點、膽結石、腎囊腫、腎結石等其他腹部異常77人。昨在活動當天即安排異常個案接受門診掛號，建議深入檢查，希望把握疾病早期發現、早期治療。

胃腸肝膽科醫師張恩書表示，肝臟被稱為「沉默的器官」，脂肪肝、肝硬化甚至肝癌初期大多沒有明顯症狀，許多患者都是透過腹部超音波檢查才及早發現異常。尤其40歲以上民眾，以及B、C型肝炎帶原者、脂肪肝、肥胖、糖尿病患者或具有肝病家族史等高風險族群，更應定期接受腹部超音波檢查，才能及早掌握肝臟健康狀況。

張恩書也提醒，除了肝臟健康外，胃部保健同樣不可忽視。若長期出現胃痛、胃脹、消化不良或反覆胃潰瘍等症狀，應留意是否感染幽門螺旋桿菌。研究指出，超過九成十二指腸潰瘍及近八成胃潰瘍與幽門螺旋桿菌感染有關，感染後若未及時治療，更可能增加胃癌風險。

目前臨床常用的碳13幽門螺旋桿菌呼氣檢測，屬非侵入性檢查，只需空腹吹氣即可完成，安全、快速且無放射性，兒童、高齡者及孕婦皆可安心接受檢查。

由於肝病與胃部疾病初期往往沒有明顯症狀，呼籲民眾除養成規律運動、均衡飲食、控制體重及避免菸酒等健康生活習慣外，也應定期接受健康檢查。

為恭醫院連3年響應「今年超了沒？」全民腹部超音波篩檢活動，協助民眾及早發現肝膽胰脾腎等腹部器官異常，把握黃金治療時機。圖／為恭醫院提供
為恭醫院連3年響應「今年超了沒？」全民腹部超音波篩檢活動，協助民眾及早發現肝膽胰脾腎等腹部器官異常，把握黃金治療時機。圖／為恭醫院提供

肥胖 脂肪肝 超音波 篩檢

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