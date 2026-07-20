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「隱形烤箱」威脅獨居長者 高溫36度系統自動通報社工訪視

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部長彭啓明（右四）、金融監督管理委員會主委彭金隆（左四）、環境部氣候署長張根穆（右三）、台南市政府副秘書長殷世熙（左三）、南山人壽保險股份有限公司董事長尹崇堯（左二），上午出席「高溫關懷不漏接」起跑記者會，宣布「酷齡氣候關懷行動」結合全國首個「高溫微型保險試辦案」正式起跑。記者黃義書／攝影
環境部長彭啓明（右四）、金融監督管理委員會主委彭金隆（左四）、環境部氣候署長張根穆（右三）、台南市政府副秘書長殷世熙（左三）、南山人壽保險股份有限公司董事長尹崇堯（左二），上午出席「高溫關懷不漏接」起跑記者會，宣布「酷齡氣候關懷行動」結合全國首個「高溫微型保險試辦案」正式起跑。記者黃義書／攝影

極端高溫來襲，65至74歲以上長者熱危害就診人次近10年成長逾2.5倍，許多獨居長者對熱感知變差、捨不得開冷氣，家裡常常變成隱形烤箱而不自知。環境部今宣布「酷齡氣候關懷行動」，台南市在去年就已試辦至今，今年目標將推廣到六都。

衛福部熱傷害監測統計，65至74歲長者熱傷害就診人次近10年增加逾2.5倍，65歲以上整體就診人次也成長近2倍，其中2024年更達791人次，創監測以來新高。許多獨居長者因對高溫感知降低，加上捨不得開冷氣，家裡容易成為「隱形烤箱」，如何及早發現高風險對象、主動提供關懷，已成為高溫調適的重要課題。

環境部今同衛福部、金管會、台南市政府、南山人壽等共同舉辦「高溫關懷不漏接」起跑記者會。台南市環保局主任祕書朱玫瑰表示，台南在2014年以前超過36度天數不會超過2天，但隨著未來增溫1.5度和2度的天數會分別達到5天和13天，而台南市在2025年已邁入超高齡設，65歲以上人口占了2成。

朱玫瑰指出，台南市試辦的酷齡氣候關懷行動，包含建置3級的高溫預警分級關懷機制，第1級的低健康風險為室溫33度以下的例行監測；第2級中健康風險則當室溫達到35度時進行電話訪問；第3級高健康風險，則是室溫達36度以上時，進行現場訪視和相關物資提供。

氣候變遷署副署長張根穆補充說明，目前雖然只有在台南市試辦，但目標今年酷齡氣候關懷行動能擴展到六都，透過社福體系與環保單位共同來合作，並在未來逐步擴展到其他縣市。

至於為何使用室內監測系統，而不是讓長輩穿戴智慧型手環來監測？張根穆表示，其實很多獨居長者不喜歡穿戴智慧手環，因為覺得自己被監控，而室內監測系如智慧型插座等方式，假設平時老人家某個時段都會看電視，但哪天該時段沒有用電，就能掌握究竟是準備出門，還是可能出事了，這樣就能更好掌握這些獨居老人的狀況。

環境部長彭啓明表示，台南市的試辦不是今年才開始，其實去年初就在徵求各縣市來嘗試，未來不只六都，其他城市恐怕都需要推動酷齡氣候關懷行動，因為高溫將是每個人的日常。

高溫 冷氣 衛福部 獨老 環境部

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