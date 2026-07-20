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我吃的保健品夠不夠？醫揭「健康焦慮症」 一天吞10顆仍無感

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
精神科醫師提醒，保健食品的目的是彌補日常飲食的不足，維持良好生活型態才能為健康打底。聯合報系資料照
精神科醫師提醒，保健食品的目的是彌補日常飲食的不足，維持良好生活型態才能為健康打底。聯合報系資料照

疫情後民眾健康意識大幅提升，不少人每天固定補充B群、魚油、益生菌、葉黃素、維生素等多種營養品，希望提升免疫力、改善疲勞、延緩老化。精神專科醫師尤冠棠提醒，保健品愈吃愈多，身體卻沒有變得更健康，可能是陷入「健康焦慮」，總擔心自己還少補了什麼。

尤冠棠表示，全民更加重視健康原本是好事，但社群媒體、網路資訊及各類保健品廣告充斥，讓人不知不覺掉進「健康一定要一直補充」的迷思，只要感覺疲倦就補B群、睡不好就補鎂、專注力下降補魚油、情緒不好再增加其他營養品，養生變成一場沒有終點的追逐。

尤冠棠分享，曾有一名40多歲科技業主管，手機裡詳細記錄每天服用的保健品清單，包括B群、魚油、Q10、葉黃素等，總共超過10顆，但仍長期失眠、白天精神不濟，情緒也容易暴躁。評估後發現，真正影響健康的關鍵並非營養不足，而是長期睡眠品質不佳及壓力過高所造成。

「現代人最容易忽略的是，身體疲勞未必代表缺乏營養素，也可能與睡眠、壓力、自律神經失調、慢性發炎或生活作息有關。」尤冠棠說，如果沒有找出真正原因，只是一味增加保健品，既無法改善症狀，也可能增加不必要的花費與健康風險。

尤冠棠以「木桶理論」比喻健康，一個木桶能裝多少水，取決於最短的木板，而不是最長的那一塊。人體也是如此，真正決定精神、活力與情緒的，通常是最薄弱的環節。影響健康最重要的四項因素，包括睡眠品質、壓力荷爾蒙（皮質醇）節律、慢性發炎狀態以及日夜節律，只要其中一項出現問題，即使補充再多保健品，也無法真正改善身體狀況。

保健食品並非吃得愈多愈好，尤冠棠建議，當出現長期疲勞、睡不好、精神不佳，應優先檢視生活型態，搭配相關檢查找出真正原因，而不是自行增加保健品種類。均衡飲食仍是獲取營養最重要的來源，部分脂溶性維生素（如維生素A、D、E）、鐵劑等營養素，若長期過量補充，反而會增加肝腎負擔或引發中毒。

疫情 營養素 保健食品 健康

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