第三屆台越醫療研討會規模創新高 北榮攜手台灣醫療聯盟深化醫療合作

為持續深化台灣與越南醫療合作，推動政府新南向醫衛合作與產業發展計畫，展現台灣醫療、智慧科技與生醫產業整體實力。台北榮總於7月18日攜手越南醫學總會，共同舉辦第3屆「2026台越腫瘤研討會─整合癌症治療的未來」。本次論壇由台北榮總領軍，攜手高醫附醫、秀傳醫療體系、恩主公醫院及童綜合醫院共同參與。

今年是台北榮總連續第三年於越南主辦大型台越醫療交流盛會，也是歷年規模最大的一次。研討會串聯台灣生技、醫療器材、智慧醫療、遠距醫療等產業夥伴，全面展現台灣在「醫療、製藥、生醫、資通訊及人工智慧（AI）」等領域的整合創新實力，攜手打造國家級醫療品牌，深化健康外交，拓展醫衛產業國際合作與全球市場布局。

2026台越腫瘤研討會以「整合癌症治療的未來」為主題，規畫消化道癌症治療、全身性癌症治療及智慧醫療與新趨勢3大論壇，共安排34場專題演講，內容涵蓋重粒子放射治療、硼中子捕獲治療（BNCT）、CAR-T細胞治療、免疫治療、幹細胞治療、達文西機器手臂手術、肝臟及骨髓移植、AI智慧醫療、遠距醫療及智慧醫院等前瞻議題，癌症領域則包含肝癌、大腸直腸癌、食道癌、頭頸癌、胰臟癌、血液腫瘤及泌尿道癌，完整呈現台灣癌症醫療及智慧健康的創新成果。

研討會共有21位台灣醫療專家及7位越南醫學專家擔任講者，陣容橫跨神經外科、胸腔外科、一般外科、泌尿科、腫瘤內科、放射腫瘤、兒童血液腫瘤等多項專科，共同分享最新臨床經驗與研究成果，展現臺越雙方深厚的醫療合作基礎。

研討會也邀集台灣東洋藥品、百醫有心生技、禾利行、Million Link（QualiCell）、蓮見國際生技、智群智慧、生訊科技、柏瑞醫、遠東醫電健康管理、自然力量營養貿易等臺灣生醫與智慧醫療企業共同參與，促進醫療科技、臨床醫療及產業創新交流，打造醫療、產業與科技共創的新合作模式。

開幕典禮由台越雙方政府及醫界代表共同揭開序幕。越南台灣事務委員會秘書長阮側柏說，台越交流密切，醫學合作已成為雙方深化夥伴的重要基礎，期待透過持續交流，共同提升兩國醫療發展與人民健康福祉。越南醫學總會主席Nguyen Thi Xuyen致詞指出，越南近年醫療進展快速，台越醫療研討會已成為重要的交流平台，今年聚焦癌症治療，期盼透過雙方專家分享，共同提升癌症照護品質。

台灣駐越南大使劉世忠說，台灣與越南長期建立深厚且互性的夥伴關係，此次五大台灣醫療體系齊聚越南，更象徵雙方醫療合作邁向新的里程碑。」駐馬來西亞衛福部組長吳玲瑩說，感謝台北榮總攜手5家醫療體系在越南辦理「台越醫學研討會」，透過精湛的醫學專業、智慧醫療運用等分享與越南做更深入的醫學交流，展現我國的醫療專業高度。

衛福部將持續支持國內醫療體系攜手打造更完善的亞太醫療安全網，及讓世界看見台灣的醫療貢獻。台北榮總副院長王署君說，推動以病人為中心的個人化醫療關鍵不僅在於先進技術，更在於跨領域團隊合作。期透過此研討會深化臺越醫學交流，共同推動精準癌症照護與智慧醫療發展。

大會期間促成台北榮總與德江醫院（Duc Giang Hospital），以及恩主公醫院與越南E Hospital簽署合作備忘錄（MOU），進一步擴大臺越在癌症照護、智慧醫療、醫學教育及人才培育等領域的合作網絡。

台北榮總自2018年起積極推動台越醫療合作，至今已與越南30家醫療機構及大學建立交流，合作範疇涵蓋臨床醫療、醫學教育、醫院管理、智慧醫療、研究合作及國際醫療。累計已有超過百位越南醫師、護理師及醫事專業人員至北榮接受專科訓練，並透過院級互訪、專科交流、共同研究及國際醫學會議等方式持續深化交流。本次多位越南講者亦曾與北榮保持長期交流合作關係，充分展現雙方建立的人才培育與學術交流成果。

其他共同主辦的醫療體系亦長期投入越南醫療合作。秀傳醫療體系透過亞洲最大的遠距微創手術訓練中心IRCAD，多年來培育眾多來自越南及世界各國醫師；高雄醫學大學附設中和紀念醫院、恩主公醫院及童綜合醫院亦持續透過醫療交流、專業訓練及國際學術合作，建立穩固合作夥伴關係，逐步形成台灣醫療跨院合作模式。

台北榮總自2024年主辦首屆台越醫療研討會以來，活動已由單一醫學交流平台，逐步發展為串聯醫院、學界、產業及政府的重要合作機制。今年首度整合5大台灣醫療體系及多家生醫企業共同參與，不僅展現台灣醫療體系跨院合作的整體能量，更具體實踐政府推動新南向政策及健康台灣的願景。

此界研討會由台北榮總國際醫療中心歷經半年規畫籌辦，吸引超過400位醫療專家、政府代表、醫院管理者及企業代表參與，已逐步發展為台越兩國最具代表性的醫療合作活動之一。

未來，台北榮總將持續發揮國家級醫學中心的影響力，攜手國內外合作夥伴，深化癌症照護、智慧醫療、人才培育及生醫產業合作，打造台灣健康外交品牌，讓台灣優質醫療持續走向國際，攜手區域夥伴共同提升人民健康福祉。