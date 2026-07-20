快訊

具俊曄為遺產與徐家失和？韓友人駁斥：S媽還會做飯給他

私幼疑虐13童！「鴨鴨走路、學大熊」 家長看800小時畫面揪76案怒告

長媳照顧失智公公與病小叔 領千萬存款是孝心或私吞

聽新聞
0:00 / 0:00

本周颱風恐生成 吳聖宇：是否接近台灣未來2、3天是關鍵

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
菲律賓東南方海面有熱帶雲簇正在發展。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」
菲律賓東南方海面有熱帶雲簇正在發展。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」

中央氣象署預報員葉致均上午指出，目前在菲律賓東南方海面有熱帶雲簇正在發展，預計本周後半周熱帶系統會發展成熱帶性低氣壓或更進一步發展，將逐漸往西北方向朝呂宋島接近，需持續留意。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，關島南海域大片熱帶雲簇，目前已經慢慢往西調整到關島西南方海域，未來隨北邊環境逐漸轉變為高壓區，高壓南側偏東風趨於明顯；同時南海的西南季風也逐漸轉向這一帶海域延伸，水平風切的正渦度環境將越來越明確，有利於熱帶擾動發展增強，並且在高壓的引導下往菲律賓呂宋島方向移動。

吳聖宇指出，本周後半到周末期間應該就會有熱帶性低氣壓或颱風要經過台灣以南，逐漸往南海東北部、廣東沿岸一帶移動，未來經過台灣以南接近台灣的程度有待觀察，尤其接下來這2~3天內擾動結構逐漸組織的過程，可能會影響到未來會不會比較接近台灣。

吳聖宇指出，如果通過台灣以南的距離較遠，未來這個系統會經過呂宋島北部，然後往廣東、港澳一帶前進，外圍環流水氣可能在周末到下周初(25日以後)影響台灣天氣。如果距離較近，穿越巴士海峽而過，那麼就可能對周末以後台灣天氣的影響會更大一些。目前預報還在調整，擾動結構也還不穩定，仍在繼續觀察的階段，可再觀察2~3天。

颱風 關島 南海 氣象資訊 天氣動態

延伸閱讀

午後雷雨開炸！北部、中部山區防短延時豪雨 後半周恐有熱帶擾動發展

明天南部水氣仍多「這2地慎防短延時豪雨」 後半周恐有熱帶系統發展

今明兩天午後防短延時豪雨 關島至菲律賓東方海面有熱帶擾動發展

熱帶擾動醞釀發展中！今明南部局部雨午後雷雨範圍擴大

相關新聞

本周颱風恐生成 吳聖宇：是否接近台灣未來2、3天是關鍵

中央氣象署預報員葉致均上午指出，目前在菲律賓東南方海面有熱帶雲簇正在發展，預計本周後半周熱帶系統會發展成熱帶性低氣壓或更進一步發展，將逐漸往西北方向朝呂宋島接近，需持續留意。

台灣首次戰爭「行動斷網」演習！8月14縣市演練時間、規則曝光 QA一次看

「2026城鎮韌性（防空）演習」將在115年8月7日、8月10日至13日舉行，其中還有國家通訊傳播委員會（NCC）會在中部、北部地區等14個地方演練「行動通訊網路受阻（行動斷網）」通訊測試，也是台灣首次進行模擬戰爭時的手機網速受阻演習，引起熱議。到底「行動斷網」會發生什麼事、詳細地點在哪裡，聯合新聞網《科技玩家》製成懶人包帶你看詳細資訊。

外籍看護放假誰來顧長輩？喘息服務一人難求 家屬嘆「看得到卻用不到」

不少家庭聘請外籍看護照顧家中失能、失智長輩，但外看休假時，常導致照顧陷入空窗期，家屬需申請喘息服務協助照顧，但照服員人力不足等因素下，居家喘息服務難以申請，迫使家屬須自費聘請照服員，感嘆喘息服務「看得到，卻用不到」。衛福部長照司表示，已研擬多項措施以增加照服員人力，讓長輩獲得更好照顧。

30歲女自認飲食健康卻傷腎！醫一看早餐嚇到：很多人每天都這樣吃

腎臟科醫師洪永祥警告，錯誤食用麵包可能加速腎功能退化，特別是烤焦全麥吐司及搭配高鹽、高糖食品。醫師建議選擇原味吐司，並搭配豆漿、雞蛋及蔬果，以維護腎臟健康。

熱帶擾動醞釀發展中！今明南部局部雨午後雷雨範圍擴大

熱帶擾動發展中，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(19日20時)各國模式模擬顯示，未來一周西北太平洋，有熱帶擾動醞釀、發展，但各個模式模擬的動向差異不小，仍需持續觀察。

「隱形烤箱」威脅獨居長者 高溫36度系統自動通報社工訪視

極端高溫來襲，65至74歲以上長者熱危害就診人次近10年成長逾2.5倍，許多獨居長者對熱感知變差、捨不得開冷氣，家裡常常變成隱形烤箱而不自知。環境部今宣布「酷齡氣候關懷行動」，台南市在去年就已試辦至今，今年目標將推廣到六都。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。