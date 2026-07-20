本周颱風恐生成 吳聖宇：是否接近台灣未來2、3天是關鍵

中央氣象署預報員葉致均上午指出，目前在菲律賓東南方海面有熱帶雲簇正在發展，預計本周後半周熱帶系統會發展成熱帶性低氣壓或更進一步發展，將逐漸往西北方向朝呂宋島接近，需持續留意。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，關島以南海域大片熱帶雲簇，目前已經慢慢往西調整到關島西南方海域，未來隨北邊環境逐漸轉變為高壓區，高壓南側偏東風趨於明顯；同時南海的西南季風也逐漸轉向這一帶海域延伸，水平風切的正渦度環境將越來越明確，有利於熱帶擾動發展增強，並且在高壓的引導下往菲律賓呂宋島方向移動。

吳聖宇指出，本周後半到周末期間應該就會有熱帶性低氣壓或颱風要經過台灣以南，逐漸往南海東北部、廣東沿岸一帶移動，未來經過台灣以南接近台灣的程度有待觀察，尤其接下來這2~3天內擾動結構逐漸組織的過程，可能會影響到未來會不會比較接近台灣。

吳聖宇指出，如果通過台灣以南的距離較遠，未來這個系統會經過呂宋島北部，然後往廣東、港澳一帶前進，外圍環流水氣可能在周末到下周初(25日以後)影響台灣天氣。如果距離較近，穿越巴士海峽而過，那麼就可能對周末以後台灣天氣的影響會更大一些。目前預報還在調整，擾動結構也還不穩定，仍在繼續觀察的階段，可再觀察2~3天。