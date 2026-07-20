國中乖乖女妥瑞兒飆髒話 醫：視而不見陪伴獲改善

一名家教嚴謹、信仰虔誠的國中少女是妥瑞兒，即便內心拚命壓抑，卻仍不由自主飆出穢語，一度衝擊同儕關係。聯新國際醫院妥瑞症行為治療中心主任薛常威透過治療與提醒，在家人支持、師生落實「視而不見」的減壓環境下，少女順利走出低潮，少女後來更因同理心選擇攻讀護理專業，希望以自身經驗協助更多病人。

聯新國際醫院長期關懷妥瑞兒，暑假是親子看電影旺季，院方表示對多數家庭而言，進電影院稀鬆平常；但對無法自控聲音的妥瑞兒來說，望而卻步。為此，聯新國際醫院與唯妥社企公司、桃園市基督教女青年會、聯新文教基金會規畫「I'm Fine 妥瑞電影日」，昨晚溫馨登場，為妥瑞家庭打造不必壓抑、不怕被側目的友善看電影空間，活動同時透過兒童發展聯合評估中心，及藥物濫用防制衛教中心的互動闖關遊戲，宣導早療與安全用藥觀念。

薛常威指出，隱藏在看電影歡笑聲背後，是妥瑞兒長期面臨的外界誤解，他們不自主動作或聲音，容易被誤解為故意搗亂、缺乏管教，甚至被貼上「愛罵髒話」的標籤，這些錯誤認知，往往比抽動本身更傷害孩子。根據統計，部分妥瑞症患者會伴隨穢語症，但比例僅約10%至25%，這並非心理問題，也不是家庭教育失敗，而是大腦「煞車系統」功能異常，無法有效抑制不適當的語言衝動，屬於神經生理疾病。

「越提醒，越嚴重」，薛常威表示約有七成妥瑞兒，在被要求不要動、不要出聲，抽動狀況反而加劇。原因在於孩子愈想壓抑，愈害怕出錯，焦慮愈高，大腦愈難控制抽動。因此陪伴妥瑞兒最好的方式不是制止，而是用「視而不見」來減少孩子心理壓力，上述國中女生就是典型的例子，他透過門診協助少女和家人，獲得很好的效果。

薛常威強調，妥瑞症「不會變笨、不會傳染、不會致命也不一定需要吃藥」，約九成患者症狀輕微，隨著年齡增長及大腦發育成熟，多數人的症狀可明顯改善，呼籲家長無須因極端個案過度恐慌。日常可透過規律運動、減少3C使用、避免吃下咖啡因及巧克力等方式，協助穩定症狀。

薛常威指出，真正需要改變的，有時候不是孩子，而是社會看待孩子的眼光，期盼透過公益妥瑞電影日，讓更多人理解妥瑞症，學會用「視而不見」，與適度忽視看待孩子不自主的抽動與聲音，唯有當社會撐起理解的保護傘，妥瑞兒才能真正卸下焦慮、自信自在的成長。

聯新國際醫院院長許詩典表示，「妥瑞電影日」公益活動今年邁入第5屆，活動不只是看電影，更期望創造讓孩子能自在大叫吃零食，讓家長卸下外出時的沉重壓力。正如聯新國際醫院推動「LGBT平等醫療」理念，強調醫療不因疾病、性別、宗教、信仰而有所差別，每位病人都應獲得平等尊重與照護，這也是每年舉辦電影日的初衷。

許詩典並感謝威尼斯影城、友霖生技醫藥、北田食品與勝美金食品的長期支持，讓公益關懷得以持續發揮影響力。

圖說2：透過互動趣味遊戲，在寓教於樂輕鬆氛圍中，提升對早期療育與用藥安全的理解。圖／聯新國際醫院提供

許詩典院長（左）、薛常威主任（右）及小朋友開心地與卡通公仔合影拍照。圖／聯新國際醫院提供