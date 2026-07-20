萬里溪堰塞湖警戒降黃燈 台鐵今全線列車行駛狀況一次看

花蓮萬里溪堰塞湖今天仍未明顯出現溢流現象，林業及自然保育署花蓮分署指出，目前壩體持續滲流且滲水量增加，洪水影響侷限於河道內，因此，中央災害應變中心指揮官季連成宣布，警戒燈號由紅色調降為黃色，但萬里溪河道堤防內區域仍維持紅色警戒，下午3時將再視監測情況調整。

花蓮萬里溪堰塞湖今仍未明顯出現溢流現象，警戒燈號由紅色調降為黃色，但萬里溪河道堤防內區域仍維持紅色警戒。台鐵公司表示，依據中央災害應變中心第14次工作會報裁示，今天全線列車均正常行駛。

依據林保署最新資訊研判，堰塞湖水位到達壩頂的預估時間，將會隨降雨影響入流量而變動。台鐵公司依據中央災害應變中心第14次工作會報裁示採取應變措施，今天西部幹線、東部幹線、南迴線、支線、觀光列車均正常行駛。

台鐵表示，後續視萬里溪堰塞湖水位溢流變化，於今下午4時前發布新聞稿，期間倘涉及重大營運調整事項，將依據中央災害應變中心第15次工作會報會議裁示後，立即發布新聞稿；因萬里溪堰塞湖水位隨降雨變化影響顯著，乘客出門前請再確認列車運行狀況。

退、換票及改乘部分，因應萬里溪堰塞湖蓄水量已達溢流警戒水位，為保障旅客權益，凡於今年7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至20日，車票起訖站位於花蓮至臺東沿線各站區間者，可於一年內辦理全額退票免收手續費。

透過網路或APP退票的旅客，退票手續費將由台鐵公司統一辦理退還原刷卡帳戶。另因本次事件影響行程，與花東區間車票相關聯車票申請一併退票者，也可辦理全額退費。