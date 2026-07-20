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發票中獎通知單丟了別放棄！作家曝妙招免憑證：帶1物照樣領

聯合新聞網／ 綜合報導
作家黃大米分享自己中了統一發票兩百元，然而她早就把這張紙本帳單丟掉了。圖／AI生成 黃惠娟
作家黃大米分享自己中了統一發票兩百元，然而她早就把這張紙本帳單丟掉了。圖／AI生成 黃惠娟

別讓到手的獎金平白飛走了！作家黃大米日前在臉書粉專分享，最近自己的電信費帳單幸運中了統一發票兩百元，然而她早就把這張紙本帳單丟掉了。雖然嘗試從網路上下載相關的憑證，但無論如何就是下載不出來。正當卡關之際，她最後依然順利領到了這兩百元獎金。

究竟帳單丟了該怎麼辦到？黃大米大方公開解答，其實非常簡單，只需要拿著身分證親自前往中華電信的直營門市，請現場的服務人員幫忙查詢，就可以直接列印出中獎的單號證明。接著，就能拿著這張紙本證明直接去超商兌換獎金。她笑稱，兩百元雖然不多，但大約可以買2股0050，也是蠻好的，不過自己最後還是會遵照對神明的承諾，將錢捐給弱勢。

貼文曝光後，立刻引來不少有經驗的網友共鳴回覆「我也是去中華電信列表後，去超商領到的」、「打電話去請他們寄單子，拿去7-11可換」、「記得憑證那組序號記好，下次超商機台就能自己按」、「我也有收到中獎通知單但帳單也早丟了，原本還想說就算了，差點就把2股0050丟了」。

有熱心網友在留言區補充「還有申請中華電信會員，載具歸戶以後中獎的金額就會入到你載具綁定的那個銀行直接入帳」。該網友強調，如果有設定載具以及中獎入款銀行，不管是載具發票，還是水、電、瓦斯費、電信費，如果幸運中獎了，全部都會直接歸戶並轉入已設定的銀行，完全不需要拿繳費收據去領獎，而且公家機關後續也都會郵寄中獎通知單給中獎人。

中華電信

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