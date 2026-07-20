手背癢抓不停3年 皮膚竟變「盔甲」！醫揪出真正病因

手臂長了莫名斑塊，千萬別盲目擦藥！一名女子的手背上長了一塊癢摳摳的深咖啡色斑塊，已經與她相處了3年多，期間不管是吃藥還是擦藥都沒有任何效果。皮膚科醫師吳仁欽指出，這其實不是濕疹，也不是黴菌感染，而是「慢性單純性苔癬」，許多人都因為搞錯對手而白白受苦。

醫師解釋，這種病症形成的原因其實很簡單，一開始可能只是被蚊子叮咬一下，或者是皮膚出現小小的過敏症狀。此時患者會因為搔癢而忍不住去抓，抓完之後反而感覺更癢，於是陷入「癢完再抓、抓完更癢」的惡性循環。當皮膚受到反覆抓摳的刺激後，就會啟動自我「防禦機制」，導致角質層越變越厚、顏色也越來越深。

這塊反覆受刺激的皮膚，最後會長成一塊像穿了盔甲的板塊。醫師直言，當皮膚演變成這種狀態時，一般的藥膏擦上去，連皮膚的門都敲不開，當然不會有任何效果。針對這種情況，局部注射類固醇是最簡單且有效的方法，能夠讓增厚的皮膚重新變薄回來。不過，這名女子一聽到要打針就嚇得往後退了三步。

為了顧及患者意願，醫師隨後改用「冷凍治療」，利用低溫將過度增生的角質層慢慢瓦解，每次治療大概能讓皮膚進步20%至30%。這名陪伴女子抓了3年的老戰友，估計只需要3到4個月的時間就能把它請出家門。吳仁欽醫師感嘆，治療皮膚病從來不是難在技術有多厲害，而是難在有沒有靜下心來仔細診斷，想清楚哪一種方式才是真正適合眼前這位病人的。