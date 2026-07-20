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萬里溪堰塞湖降為黃色警戒 台鐵：今天全線正常行駛

中央社／ 台北20日電
花蓮縣萬里溪堰塞湖水位持續攀升，且蓄水量持續增加，但今天清晨空拍仍未發現溢流情況。圖／林保署花蓮分署提供 王思慧
花蓮縣萬里溪堰塞湖水位持續攀升，且蓄水量持續增加，但今天清晨空拍仍未發現溢流情況。圖／林保署花蓮分署提供 王思慧

花蓮萬里溪堰塞湖調降陸域紅色警戒為黃色，但河道範圍內仍維持紅色警戒。台鐵今天指出，今天全線正常行駛，若有變化將會立即對外公布。

中央災害應變中心今天上午9時召開萬里溪堰塞湖情資研判會議暨工作會報。堰塞湖水位高約1088.72公尺，已高於壩頂高程約1.23公尺，蓄水量約563.71萬噸。指揮官季連成今天裁示，調降陸域紅色警戒為黃色，但河道範圍內仍維持紅色警戒。

台鐵今天發布新聞稿表示，今天全線正常行駛，視萬里溪堰塞湖水位溢流變化，若涉及重大營運調整事項，將依據中央災害應變中心第15次工作會報會議裁示後，立即發布新聞稿。

台鐵提醒，因萬里溪堰塞湖水位隨降雨變化影響顯著，乘客出門前請再確認列車運行狀況。

退改票方面，台鐵表示，為保障旅客權益，凡於7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至20日，車票起訖站位於花蓮至台東沿線各站區間者，可於1年內辦理全額退票免收手續費；透過網路或APP退票旅客，退票手續費將統一辦理退還原刷卡帳戶。

此外，因此次事件影響行程，與花東區間車票相關聯車票申請一併退票者，也可辦理全額退費。

台鐵 堰塞湖 花蓮

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