遠距醫療聯盟與亞總簽MOU 助僑台商在海外獲得中榮醫療照顧

一名女僑台商日前參加台中榮總在菲律賓的海外健康講座時，提醒了她個人健康可能有異常，後來透過安排返台接受高階精準健檢，意外發現早期癌症病灶。經過手術和放療、化療，目前已順利康復重返海外工作崗位。台中榮總院長傅雲慶說，未來將結合「台灣遠距醫療服務聯盟」的力量，持續將台灣先進的醫療，提供無時間差、24小時的服務。

傅雲慶日前與亞洲台灣商會聯合總會總會長俞秀霞簽署合作備忘錄，利用視訊遠距醫療諮詢、海外返台就醫協助、國際醫療健康講座等服務，積極打破地理距離的限制，提供「台商在海外，中榮在身邊」的全方位守護，成為僑台商堅強的後盾。

傅雲慶說，台中榮總與亞洲台灣商會聯合總會（以下簡稱亞總）自2024年起合作建立「海外僑台商健康照護」機制，這次是代表「台灣遠距醫療服務聯盟」與亞總簽訂合作備忘錄。

他說，僑台商在海外打拚，可能有突發健康狀況的挑戰。過去一年，中榮國際醫療團隊的服務範圍擴及美國、加拿大等海外僑台商網絡，關懷足跡遍及全球各地，除提供海外返台就醫協助外，更因應數位醫療趨勢，全面發展遠距醫療，讓照護從實體服務延伸至雲端，達成跨國無縫守護國民健康的目標。