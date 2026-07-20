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28歲男腹痛誤認闌尾炎 醫警告「這病」拖久恐敗血症

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
朱哲民表示，部分輕微憩室炎可能自行緩解，但若發炎持續惡化，憩室可能破裂形成膿瘍，嚴重時糞便滲漏至腹腔，引發糞便性腹膜炎，甚至造成敗血症、敗血性休克。圖／中醫大新竹附醫提供
朱哲民表示，部分輕微憩室炎可能自行緩解，但若發炎持續惡化，憩室可能破裂形成膿瘍，嚴重時糞便滲漏至腹腔，引發糞便性腹膜炎，甚至造成敗血症、敗血性休克。圖／中醫大新竹附醫提供

28歲患者右側腹部疼痛持續一天且逐漸加劇，以為罹患急性闌尾炎，前往中國醫藥大學新竹附設醫院急診，發現竟是較少見的「升結腸憩室炎」。醫師提醒，憩室炎嚴重恐引發穿孔、腹膜炎及敗血症，且影像可能與大腸癌相似，治療後仍應接受大腸鏡檢查。

中國醫藥大學新竹附設醫院大腸直腸外科醫師朱哲民表示，憩室是大腸壁局部向外突出形成的小囊袋，當憩室感染或發炎時，即稱為大腸憩室炎。這名患者所幸發炎程度尚屬早期，未形成膿瘍或穿孔，經住院禁食、點滴補充水分及營養，並接受靜脈注射抗生素治療後，病情改善出院。

朱哲民指出，急性闌尾炎與升結腸憩室炎症狀極為相似，都可能出現右下腹疼痛、發燒及白血球升高。不過，急性闌尾炎典型症狀為「轉移痛」，初期常從肚臍周圍或上腹部悶痛開始，數小時後才轉移並固定於右下腹，也容易出現嚴重食慾不振、噁心及嘔吐。

升結腸憩室炎的疼痛則通常直接從右下腹或右側腹部開始，較少出現肚臍周圍轉移痛的過程，除發燒外，也較常伴隨腹瀉，仍須透過醫師評估及影像檢查才能確認。

朱哲民表示，部分輕微憩室炎可能自行緩解，但若發炎持續惡化，憩室可能破裂形成膿瘍，嚴重時糞便滲漏至腹腔，引發糞便性腹膜炎，甚至造成敗血症、敗血性休克，危及生命。因此一旦腹痛持續惡化或伴隨發燒，應立即就醫。

朱哲民強調，大腸憩室炎並非老年人專利，近年也可見於年輕族群，發生原因可能與遺傳體質、生活型態及腸道環境等多重因素有關。民眾平時應均衡飲食，多攝取蔬果及全穀類等膳食纖維，充足飲水、規律運動，維持良好排便習慣及健康體重。

此外，大腸憩室炎與大腸癌在電腦斷層影像上都可能出現腸壁增厚，少數患者仍須排除癌症可能。朱哲民建議，患者完成治療後約1至1個半月接受大腸鏡檢查，確認是否僅為單純發炎，並排除潛藏的大腸癌。

中國醫藥大學新竹附設醫院大腸直腸外科醫師朱哲民表示，憩室是大腸壁局部向外突出形成的小囊袋，當憩室感染或發炎時，即稱為大腸憩室炎。圖／中醫大新竹附醫提供
中國醫藥大學新竹附設醫院大腸直腸外科醫師朱哲民表示，憩室是大腸壁局部向外突出形成的小囊袋，當憩室感染或發炎時，即稱為大腸憩室炎。圖／中醫大新竹附醫提供

中國醫藥大學 腹痛

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