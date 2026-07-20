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30歲女自認飲食健康卻傷腎！醫一看早餐嚇到：很多人每天都這樣吃
腎臟科專家洪永祥醫師近日在社群平台上分享了一則重要健康資訊，指出許多人日常食用麵包的方式可能對腎臟健康產生負面影響。洪醫師特別強調了三種常見的錯誤吃法，並提供了健康食用麵包的建議。
洪醫師提到，近期診間接待了一位30多歲的上班族女性，儘管她自認為飲食健康，但其腎絲球過濾率卻只有65，且指數退步迅速。經過詳細詢問後發現，該女性習慣將全麥吐司烤至焦黑，以此取代塗抹奶油或果醬。洪醫師指出，很多人為了追求酥脆將吐司烤至焦黑，這樣的做法會產生單氯丙二醇（MCPD）與丙烯醯胺（Acrylamide），這些毒素會對腎臟微血管造成嚴重傷害。
洪醫師還提醒，許多人將鹹味麵包或甜餡麵包當作正餐，這些食品中含有大量隱形鹽分與精緻糖，同樣對腎臟健康不利。再者，單吃麵包而缺乏蛋白質與纖維的搭配，會讓腎臟長期處於高風險的發炎狀態。
針對如何健康食用麵包，洪醫師建議：
1. 控制烘烤時間，避免麵包烤至焦黑。
2. 優先選擇無包餡、少油少鹽的原味吐司或雜糧麵包。
3. 搭配一杯無糖豆漿或一顆雞蛋，以及新鮮蔬果，以提供必需的抗氧化物質。
最後，洪醫師提醒若腎絲球過濾率低於45，需依照腎臟病飲食原則進行限蛋白、限磷鉀的飲食調整，全麥土司或雜糧麵包應避免作為早餐選擇。透過簡單的飲食調整，即可有效保護腎臟健康。
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