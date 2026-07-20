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熱帶擾動發展路徑預測分歧 天氣風險：變數多可再觀察

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
天氣高溫炎熱，午後有雷陣雨。聯合報系資料照
天氣高溫炎熱，午後有雷陣雨。聯合報系資料照

進入颱風季，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，本周中後期菲律賓東方至南方海面有熱帶擾動發展訊號，目前各項預報資料對發展強度及後續路徑有明顯的分歧，部分資料偏向系統向西通過呂宋島並進入南海，亦有資料顯示可能在菲律賓東方海面發展後朝西北方向移動。由於預報時效仍長，系統發展及周邊環境條件仍存在較大變數，持續留意後續預報調整即可。

最近天氣，林孝儒指出，今明兩天持續受西南風影響，迎風面的南部為陰時多雲天氣，容易有局部短暫陣雨或雷雨；中北部至東部則以晴時多雲為主，上午天氣相對穩定，午後受熱力作用影響，也有局部短暫陣雨或雷雨機會，並可能伴隨短時較大雨勢。氣溫持續炎熱，預測大台北盆地、中南部內陸及花東縱谷仍需留意36度以上高溫

林孝儒表示，周三至周末隨太平洋高壓略向西伸，台灣附近逐漸轉為偏南至東南風環境，水氣減少，大氣狀態也較今明兩日穩定，各地午後熱對流的發展範圍及規模可望略為縮小，不過山區及部分平地仍有局部短暫陣雨或雷雨機會，氣溫方面持續高溫炎熱。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 菲律賓 南海 氣象資訊

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