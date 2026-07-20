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露營熱退燒了？一票人曝3大致命缺點：根本花錢找罪受

聯合新聞網／ 綜合報導
夏季露營容易遭蚊蟲叮咬。 圖／AI生成
夏季露營容易遭蚊蟲叮咬。 圖／AI生成

有一名網友近日在PTT上發表了一篇題為「露營為什麼突然退燒了阿？」的文章，引發網友熱烈討論。原PO在文中提到，曾經有一段時間許多人熱衷於露營活動，假日時紛紛前往山區，攜帶大量裝備進行露營。然而，近期卻明顯感受到參與人數的減少，讓他不禁好奇：「露營為什麼突然退燒了阿？」

該貼文曝光，立即引來眾多網友的回應與討論。多數網友認為這是正常的現象，表示「沒有為什麼，就一陣一陣」，並指出夏季露營容易遭蚊蟲叮咬且氣溫高，「跑去給蚊蟲咬又熱，找罪受」。此外，有人提到露營裝備昂貴且不實用，「一堆露營配備幾十萬買的當垃圾丟」，以及「買一堆露營裝備變成智商稅，笑死」。

另有網友認為，露營熱潮的減退與疫情有關，「那是是疫情無法出國才夯起來的」，隨著國際旅遊的恢復，許多人選擇出國旅遊而非露營。部分人則認為，這只是流行趨勢的自然消退，「流行就這樣，潛水、立槳也消失」。

不過，也有網友分享不同的觀點，指出「假日還是訂不到位…」，顯示仍有不少人對露營活動保持熱情。此外，有人強調「夏天本來就沒什麼人露營，一直是這樣」，暗示季節性因素對露營活動的影響。

露營 疫情

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