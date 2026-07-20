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熱帶擾動醞釀發展中！今明南部局部雨午後雷雨範圍擴大

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熱帶擾動醞釀發展中！今明南部局部雨午後雷雨範圍擴大

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今明南部偶有局部短暫雨，午後強對流擴展至部分平地，恐有瞬間強降雨。聯合報系資料照片
今明南部偶有局部短暫雨，午後強對流擴展至部分平地，恐有瞬間強降雨。聯合報系資料照片

熱帶擾動發展中，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(19日20時)各國模式模擬顯示，未來一周西北太平洋，有熱帶擾動醞釀、發展，但各個模式模擬的動向差異不小，仍需持續觀察。

最近天氣，吳德榮說， 今明兩天低層大氣西南風及南方水氣影響，南部偶有局部短暫降雨；因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。未降雨前、天氣偏熱，也要注意防曬、防中暑。

今日各地氣溫如下：北部23至37度、中部23至35度、南部24至35度及東部23至36度。

吳德榮指出，周三至下周日(22至26日)低層西南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗、白天炎熱，要注意防曬、防中暑；午後仍有局部短暫降雨的機率，主要在山區。下周一至周三(27至29日)的天氣，視熱帶擾動發展與動向而定，不確定性大，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮

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