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凌晨01時11分花蓮秀林鄉規模3.4地震 最大震度2級
中央氣象署於2026年7月20日凌晨01時11分07秒測得，花蓮縣秀林鄉發生一場芮氏規模3.4的輕震。震源深度約20.1公里，屬於極淺層地震，震央位於花蓮縣政府西北西方約12.5公里處。此次地震在花蓮縣銅門及花蓮市等地區有感，最大震度為2級，屬於輕度搖晃。
最大震度2級地區:花蓮縣
2級地震感受到的搖晃屬於輕震，多數民眾可感覺到搖晃，家中電燈或掛件有輕微搖晃，靜止車輛也會輕微晃動。此規模震度對建築及生活影響甚微，無需特別緊急防範措施。
最大震度1級地區:南投縣、宜蘭縣
南投縣及宜蘭縣雖有微微搖晃感，但屬於1級微震，一般人多半不易察覺。居民無需特別準備，但可留意後續地震資訊。
由於此次地震震度均低於3級，民眾應持續保持防震意識，熟悉地震發生時的正確應變行動，例如保持鎮定，採取「趴下、掩護、穩住」等措施，並避免慌亂逃跑。地震後請檢查家中水電瓦斯管線是否安全，並注意官方公告的最新資訊。
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