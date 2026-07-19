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長照人力已不足還要忙評鑑 第一線籲簡化制度、把服務還給長輩

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
跑居家長照機構督導張雯娟說，過度繁瑣的評鑑制度本末倒置地，排擠了第一線工作者直接提供服務的寶貴時間與量能，建議取消評鑑制度，另訂簡易的服務品質監管機制。聯合報系資料照
跑居家長照機構督導張雯娟說，過度繁瑣的評鑑制度本末倒置地，排擠了第一線工作者直接提供服務的寶貴時間與量能，建議取消評鑑制度，另訂簡易的服務品質監管機制。聯合報系資料照

依「長期照顧服務法」規定，長照機構每4年評鑑一次，以維護服務品質，住宿式長照機構由衛福部評鑑，社區式及居家式長照機構由直轄市、縣市主管機關負責。但實際評鑑時，機構負責人與評鑑委員常有衝突，長照機構呼籲取消繁瑣的評鑑制度。衛福部長照司表示，受評機構如有疑義、爭議，目前已建立處理流程都可提出進行處理。

跑居家長照機構督導張雯娟說，以服務30人的日照中心人力配置來說，可能是業務負責人兼任護理或社工人員一位，搭配4名照顧服務員，在有限的人力下，應以個案服務為優先，但過度繁瑣的評鑑制度卻本末倒置地，排擠了第一線工作者直接提供服務的寶貴時間與量能。

張雯娟說，評鑑委員常刁難機構，往往一句「不合格」，這影響多少人的生計，多少個案無法獲得照顧，這些評鑑委員有親自為長輩洗澡、換尿布嗎？許多照服員在大熱天擔心長輩感冒，全程照顧不吹冷氣，長輩無法外出就醫，從5樓背到1樓，回家時再從1樓背到5樓，如果委員都沒有做過，如何評核機構。

依衛福部歷年調查，長照服務滿意度維持在93%至96%，且照專與個管師也會定期家訪了解日照服務的品質。張雯娟說，如此何以還需要繁瑣的評鑑制度，消耗第一線工作者的服務量能，剝奪個案可以獲得更多服務量能的機會，建議取消評鑑制度，另訂簡易的服務品質監管機制。針對服務品質不佳的機構給予輔導或有明確的退場機制。

衛福部長照司副司長吳希文說，長照司已制定評鑑委員遴聘要點，規範委員均應每年接受繼續教育，並完成參與指標共識會，才能參與實地評鑑，且要求評鑑委員遵循評鑑過程，應針對評鑑指標予以核對說明為原則，使機構明確知悉符合及未符合項目。

吳希文說，長照機構於評鑑結束後，如針對評鑑過程有任何意見反映，可透過評鑑系統填寫滿意度調查，並敘明相關意見；將做為後續年度評鑑行政聯繫及行政委員安排參考。目前住宿式長照機構評鑑全程錄影、錄音，受評機構如有疑義、爭議，目前已建立處理流程。今年自7月3日起開始住宿長照機構評鑑，至今尚無收到受評機構反映爭議。

長照 衛福部 護理

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