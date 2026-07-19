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長照喘息一人難求！家總推「互助喘息」解人力荒 今年正式納入長照3.0

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，家總多年前已意識到喘息服務已派不出人力，並於2019年開始試辦「互助喘息服務」提供另一選擇，今年更納入長照3.0方案。示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照
家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，家總多年前已意識到喘息服務已派不出人力，並於2019年開始試辦「互助喘息服務」提供另一選擇，今年更納入長照3.0方案。示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照

家有失能、失智長輩，家庭照顧者最需要的莫過於居家喘息服務。據衛福部統計，從事居家式照服員人數自2021年3萬8339人，增加至2024年5萬4342人，仍供不應求。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，家總在多年前已意識到喘息服務已派不出人力，而為解決照服員人力不足問題，必須用創新服務解決問題，並於2019年開始試辦「互助喘息服務」提供另一選擇，今年更納入長照3.0方案。

衛福部長照司副司長吳希文說，長照3.0「照顧有喘息」支持家庭照顧目標，今年已將社區式互助喘息服務使用率納入考評指標，鼓勵各縣市推動，增加人力效益，藉以達到家庭照顧者周休一日的目標，同時提升被照顧者社會參與延緩失能，目前於全國16個縣市、布建49處服務據點，截至6月底計4433人次參與。

長照司表示，互助喘息服務，由一名專業照服員搭配一名照顧者擔任值班者，以「二對多照顧」合作照顧4至12名符合長照需要等級2至8級被照顧者，照顧者值班一次可獲得喘息2次。今年「互助喘息服務試辦計畫」上路後，總經費2500萬元，預計3年後正式上路。

跑居家長照機構督導張雯娟說，目前長照服務日照中心全日白天給付1250元，小規模多機能夜間喘息服務給付2000元，衛福部應思考，讓家屬可以用此額度聘請一對一照服員，一天為3250元，讓合格人力仲介公司安排人力，讓長輩在熟悉家裡獲得完整照顧。

吳希文說，目前政策以推動一對多照顧模式為主，以增加人力效益，並針對須臥床、行動不便，無法外出的長者，今年也開放智慧科技型輔具租賃，包括移動、移位、沐浴排泄、居家照顧床、安全看視五大類智慧輔具，減輕照顧者負擔。陳景寧呼籲，政府應將日照中心、機搆住宿式等喘息服務做更好分配，將人力用在刀上，臨時有需要的家庭也能順利使用。

吳希文表示，截至今年5月，全國共有4735家各類特約喘息服務，然因民眾需求多屬臨時性、非常規性，居服員大多被規律性使用服務者排滿時段，建議可即早提出需求，由地方主管機關個管協助溝通了解及媒合相關服務。

長照 衛福部 照顧者

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