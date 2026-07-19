外看放假誰來顧長輩？喘息服務一人難求 家屬嘆「看得到卻用不到」

不少家庭聘請外籍看護照顧家中失能、失智長輩，但外看休假時，常導致照顧陷入空窗期，家屬需申請喘息服務協助照顧，但照服員人力不足等因素下，居家喘息服務難以申請，迫使家屬須自費聘請照服員，感嘆喘息服務「看得到，卻用不到」。衛福部長照司表示，已研擬多項措施以增加照服員人力，讓長輩獲得更好照顧。

今年90多歲的讀者黃小姐父親，因中風、失智包括吃飯、移位、洗澡等需要完全照顧，平時由外看負責，但當外看每月休假一天時，竟成了家人最辛苦的日子，需另聘請照服員到家照顧，但日前竟發生找不到照服員的情形，即便已一個月前向個管師提出申請，仍然找不到人。

「不只是我，很多人都有一樣的處境。」黃小姐說，父親失智後，常排斥陌生人、陌生環境，不是熟悉的家人、外看餵食，不願開口吃飯，更何況若暫時送至機構式住宿喘息，更擔心父親吃飯、睡覺等問題，常為了尋找短期照顧的合適照服員傷透腦筋。

黃小姐還至勞動部「多元陪伴服務試辦計畫」登記，想自費聘請照服員1天12小時、費用3600元，但仍找不到照服員，最後只得透過管道找到曾任醫院看護來居家服務，10小時費用3000元，感嘆喘息服務「看得到，卻用不到」。

跑居家長照機構督導張雯娟說，若失能長輩短期需求想入住機構式住宿，負責人為顧及原有住民的健康，常要求短期入住者需提供胸部X光、血液、尿液、寄生蟲等檢查，甚至還有機構要求流感、新冠快篩等，因入住手續麻煩，許多人不願意短期入住，且入住個案與照服員彼此不熟悉，有時確實不好照顧，機構也不願意收短期住民，避免麻煩。

衛福部長照司副司長吳希文說，為提高照顧服務員於例假日提供服務的意願，目前依給付辦法規定，於周六、日或國定假日提供喘息服務時，可以給予例假日服務加成770元，但民眾需求多屬臨時性，建議可即早提出需求，並鼓勵民眾利用日照中心喘息，增加社會互動。

補充照服員方面，吳希文說，近年來結合教育部推動新南向產學合作國際專班機制，目前已有40名越南籍學生在台就讀，其中17位已於今年7月畢業提供服務，今年共4校提出申請，未來規畫充足團體家屋及小規模多機能服務人力。

衛福部統計，2025年1至12月長照喘息服務中，居家喘息服務需求最高，共服務14萬650人，使用546萬4517小時；其次是日照中心全日型喘息服務為2萬4452人，使用31萬783天，機構住宿式喘息服務達1萬9428人，使用22萬1359天。日照中心半日型喘息服務為4913人，使用5萬1136天；小規模多機能夜間喘息服務為813人，使用5303天，巷弄長照站喘息服務670人，使用8萬2876小時。