長照缺口…居家喘息服務 「看得到卻用不到」

九十多歲黃先生中風、失智多年，吃飯、移位、洗澡等都需旁人照顧，子女們聘用外籍看護，表現不錯，但外看休假時，因無法申請到居家喘息服務，而黃先生又不願至日照中心、養護機構，只能親自照護，成了全家噩夢，大嘆「喘息服務是看得到，卻用不到」。

衛福部統計，二○二五年長照服務類別，其中以居家喘息服務需求最高，共服務十四萬六五○人，使用五四六萬四五一七小時；其次是日照中心全日型喘息服務為二萬四四五二人，使用卅一萬七八三天，而機構住宿式喘息服務達一萬九四二八人，使用廿二萬一三五九天。

申請碰壁 自費半天3600元也難求

許多家庭極需居家喘息服務，黃先生就是典型個案，子女表示，外看每月休假一、兩天時，則成了家人最辛苦的日子，必須另外聘請照服員到家照顧，但即便提前一、兩個月向個管師提出申請，仍然找不到居家照服員。

「不只是我，很多人都有一樣的處境。」黃小姐說，父親失智後，排斥陌生人、陌生環境，需要熟悉的家人、外看餵食，否則咬緊牙關，不願開口吃飯；至於暫時送至機構式住宿喘息，則更不可能，因為父親無法順利吃飯、睡覺，常為了尋找短期照顧的合適照服員而傷透腦筋。

明明就有居家喘息服務這項選項，但一整年下來，居服員僅至黃家兩、三次，其餘均以「申請時間過晚」為由，而被打回票。為此，黃小姐至勞動部「多元陪伴服務試辦計畫」登記，想自費聘請照服員一天十二小時費用三六○○元，但仍找不到照服員，最後透過私人管道找到曾任醫院看護來執行居家服務，十小時費用三千元。

新舊交接 3日內未申報險被罰

此外，新舊外籍看護交接之際的照顧空窗期，也讓家屬傷透腦筋。張先生長期臥床，合併憂鬱症等身心疾病，整天大喊大叫，且幻聽、幻覺。因照護工作複雜，外看心力交瘁，才來張家一個多月就吵著離職，走人之後，張家申請喘息服務，毫無進展。

在仲介緊急協助下，新的外看報到，但張媽媽卻未在三日內依法通報，新北市勞工局稽查後認定違規，揚言開罰，新北市勞工局考量其為特殊狀況，同意補報，最後通融處理，否則將面臨新台幣六萬元以上、卅萬元以下罰鍰，且遭廢止聘僱許可。

衛福部長照司副司長吳希文表示，為提高照顧服務員於例假日提供居家照護，依給付辦法規定，周六、日或國定假日提供喘息服務時，依照例假日服務加成七七○元。不過，民眾需求多屬臨時性，建議即早提出需求，成功機率才會高一點。

至於照護機構，確實不太願接下短期入住的老年人，跑居家長照機構督導張雯娟指出，失能長輩短期入住機構式住宿，需先提供胸部Ｘ光、血液、尿液、寄生蟲等檢查報告；部分機構甚至要求流感接種、新冠快篩等證明。由於入住手續麻煩，短期入住偏低，加上個案與照服員彼此不熟，增加照護難度，這更讓機構不太願接受短期住民，避免麻煩。