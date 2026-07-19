萬里溪堰塞湖滿水位仍未溢流 季連成：今晚是關鍵觀察期

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續上升，目前已達1088.14公尺，超過原先推估的1087.5公尺溢流高程，但仍未明顯出現溢流現象。中央災害應變中心今晚9時舉行情資研判會議，要求持續密切監測，並將視今晚至明晨狀況，評估是否解除紅色警戒。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，去年馬太鞍溪堰塞湖案例中，湖水也是在超過壩頂約1公尺後才開始溢流，因此水位超過推估高程後，仍可能需要累積一定水量，才會形成足以沖刷壩體的溢流水流。

黃群策指出，目前相關高程資料主要透過光達測繪、水位計及3D影像建模推估，無法直接進入現場量測，因此仍存在一定科學誤差。實務上是否發生溢流，主要依據水位計變化判斷，若水位持續上升，代表尚未達到穩定溢流狀態；若水位趨於持平或開始下降，才可視為已經開始溢流。

他表示，萬里溪堰塞湖今天午後出現局部降雨，上游集水區累積雨量約17毫米，依據空拍團隊晚間6時30分回傳影像，壩體滲流水量雖較先前增加，但尚未發現湖水越過壩頂的跡象，目前水位已超過原先推估最高壩頂高程，且仍持續上升，實際溢流時間仍具不確定性。

黃群策說，今晚持續監控水位計數據，明天天亮後再透過無人機空拍巡查，掌握壩體及湖面變化，若發現溢流或壩體受損跡象，將立即通知下游相關單位啟動應變措施。

中央災害應變中心指揮官季連成表示，目前水位已超過原先設定的溢流點，但尚未觀察到明顯溢流現象，今晚將是關鍵觀察期，要求林保署持續監測水位變化，包括上升、下降或持平等狀況，以作為判斷是否開始溢流的重要依據。

季連成指出，明天一早將再次以無人機勘查現場，並於上午9時會議中綜合研判，如果今晚至明晨已開始溢流，且符合預先設定的「穩定溢流」情境，也就是水流平穩通過壩頂、未大量夾帶土石沖刷下游，則可望解除紅色警戒。

不過他也強調，即使解除紅色警戒，仍將研議是否維持河道及河床區域的紅色警戒管制，避免民眾進入河床活動，以防後續溢流量增加，導致河道水位突然上升而發生危險；黃色警戒預計將持續觀察6小時至明天下午3時，再視監測結果決定是否進一步解除。