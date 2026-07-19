堰塞湖仍未溢流 台鐵明中午12時前全線列車正常行駛

中央災害應變中心今下午召開萬里溪堰塞湖第12次情資研判會議暨工作會報，會中指出，花蓮萬里溪堰塞湖截至今下午3時尚未溢流。台鐵公司表示，明（20日）中午12時前全線各級列車正常行駛，中午12時後的列車行駛資訊，將視萬里溪堰塞湖水位溢流變化，於明早10時前發布新聞稿。

依據林保署最新資訊研判，堰塞湖水位到達壩頂的預估時間，將會隨降雨影響入流量而變動，台鐵公司將依據中央災害應變中心裁示隨時採取應變措施，而明日中午12時前列車行駛概況，西部幹線、東部幹線、南迴線、支線、觀光列車均正常行駛。

台鐵表示， 明（20日）中午12時後的列車行駛資訊，將視萬里溪堰塞湖水位溢流變化，於明早10時前發布新聞稿。期間倘涉及重大營運調整事項，將依據中央災害應變中心第14次工作會報會議裁示後，立即發布新聞稿。

另外，台鐵也提醒，因萬里溪堰塞湖水位隨降雨變化影響顯著，乘客出門前請再確認列車運行狀況，乘客可從台鐵公司官網、24小時旅客服務電話或各就近車站詢問。

退、換票及改乘部分，台鐵說明，因應萬里溪堰塞湖蓄水量已達溢流警戒水位，為保障旅客權益，凡於115年7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至20日，車票起訖站位於花蓮至台東沿線各站區間者，可於一年內辦理全額退票免收手續費。

透過網路或APP退票的旅客，退票手續費將由本公司統一辦理退還原刷卡帳戶；另因本次事件影響行程，與花東區間車票相關聯車票申請一併退票者，也可辦理全額退費。