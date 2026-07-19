第三屆《永續好日子》圓滿落幕！兩天逾萬人參與 直擊永續第一現場

第三屆「永續好日子」日前在松菸登場並圓滿落幕，今年以「生活的韌性」為主題，透過主題特展、紀錄片放映、講座、DIY 工作坊及親子共學等活動，帶領民眾走進永續第一現場，與第一線行動者交流對話。活動現場互動熱絡，民眾提問踴躍，兩天共吸引逾萬人次參與。

今年「永續好日子」特別增加民眾與第一線永續工作者交流的機會，透過「好日電影院」與「好日聊天室」，邀請紀錄片導演、保育工作者及行動者走入現場，分享第一線經驗，並與民眾面對面交流。現場互動熱烈，不少民眾踴躍提問，展開深度對話。

活動第二天由紀錄片《八歲K9》揭開序幕。導演張緯誌與林意婷歷時8年拍攝新北市政府警察局警犬隊，完整記錄警犬從出生、訓練、執勤到退役的歷程。林意婷分享，「K9」是國際上對警犬的統稱，警犬通常1、2歲開始服勤，約7至9歲退役，因此片名《八歲K9》也呼應警犬平均約8年的服役生涯。

張緯誌表示，拍攝初衷很單純，就是希望完整記錄警犬的一生；林意婷也提到，一般民眾平時幾乎沒有機會接觸警犬，希望透過紀錄片，讓更多人認識牠們的工作與付出，進一步關心退役警犬的處境。

此外，片中新北市退役緝毒犬「舒曼」的領養人也來到現場與觀眾分享，她說，由於工作犬經過專業訓練、個性穩定、健康狀況良好，因此她也鼓勵有意養狗的民眾，可以將退役工作犬列為領養選擇。

另由導演陳蔚慈執導的《花之島》，記錄澎湖僅有百餘人居住的三級離島──花嶼，描繪島上婦女如何在物資匱乏的邊陲環境中，順應潮汐辛勤勞動，展現海島居民堅韌的生命力與獨特的生活樣貌。

此外，今年活動也邀集台灣動物社會研究會、牙譯通、臺灣山林復育協會、寶島淨鄉團等NPO組織與民間團隊參與，透過攤位展示、互動體驗及交流分享，讓民眾認識不同領域的永續行動。

好比長期投入原生樹種採種、育苗及棲地造林的「臺灣山林復育協會」，這次也將原生植物「臺灣天仙果」帶到活動現場，提供民眾帶回種植，希望鼓勵民眾從日常種植開始，減少野外採集植物對自然山林造成的壓力。

致力推動牙醫到府與到宅服務的「牙驛通」，則首創全台牙醫到府支援服務，希望解決行動不便、高齡者及身心障礙者的就醫需求，目前已為台北市、新北市及桃園市的長照家庭與身心障礙族群提供專業口腔醫療照護。

而首次參與永續好日子的「寶島淨鄉團」，除了推廣淨灘行動，也分享二手彩妝循環計畫，鼓勵民眾捐出閒置、少用或全新的彩妝與保養品，經整理、消毒後再透過義賣延續使用，讓美妝資源循環利用，減少浪費。

最後，今年也有多家企業響應永續好日子，分享各自在永續與公益上的實踐成果。像是7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台攜手一粒麥子基金會、門諾基金會及人安基金會，將資源送進花東，照顧銀髮族、身心障礙者及弱勢家庭；蝦皮購物推動環保無包裝出貨，鼓勵消費者透過每一次購物，做出更永續的消費選擇；全家便利商店與靖娟基金會合作推動「小黃帽交通安全計畫」，共同守護學童通學安全；萬家福則持續推動「從i開始」計畫，提供符合動物福利、無添加的食品選擇，落實永續飲食理念；裕隆集團打造「永續行動車・硬派卡Impact Car」，將永續課程與對話帶進校園與社區。

此外，富蘭克林、台泥企業團、聯合利華、Kotex靠得住、淨毒五郎、富邦金控、國立臺灣科技大學、臺中市政府觀光旅遊局及寶島眼鏡等企業、政府與教育單位，今年也共同響應，透過不同面向的永續行動，展現企業與社會攜手推動永續的力量。

臺灣山林復育協會以植群生態學為本，長年致力於復育淺山生物多樣性，並透過推廣全株皆可利用的「臺灣天仙果」將復育現場延伸至居家盆栽。圖／江建泰攝影

導演陳蔚慈在拍攝期間，將戶籍遷至澎湖望安，以田野精神揭開花嶼島上的女性勞動與生活樣貌。圖／江建泰攝影

由聯合報系、聯合線上、倡議家主辦的第三屆《永續好日子》，日前在松山文創園區登場並圓滿落幕。圖／聯合線上

台灣偵搜犬協會培訓不少專業的警犬、搜救犬與生態復育犬。圖／江建泰攝影

「永續好日子」策展團隊將歷屆廢棄帆布重塑為「不廢忘記袋」，將零廢棄理念從口號提煉為活動細節的極致實踐。圖／李清宇攝影