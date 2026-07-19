堰塞湖溢流警戒中！今晚10時至明早6時預防性封橋 1張圖看替代路線

中央災害應變中心今下午召開萬里溪堰塞湖第12次情資研判會議暨工作會報，會中指出，花蓮萬里溪堰塞湖截至今下午3時尚未溢流，但交通部公路局表示，考量夜間水位監看視線不良，將於今（19日）晚上10時至明（20日）早6時進行預警性全面封橋，並視堰塞湖溢流或水位明顯上漲境況，滾動調整封橋時間，以維護用路人安全。

中央災害應變中心今下午召開萬里溪堰塞湖第12次情資研判會議暨工作會報。會中報告指出，截至今下午15時，萬里溪堰塞湖水位約1087.44公尺，蓄水量則高達538.85萬噸，水位距壩頂高程僅約6公分，預計今傍晚17至18時將溢流，研判洪水影響範圍仍侷限於河道內。

配合林保署於16日15時發佈萬里溪堰塞湖紅色警戒，公路局東區養護工程分局及花蓮工務段已完成於萬里溪橋南北二端實施預警性封橋，封橋初期將採南、北向車道各留設一內側車道提供一般車輛通行（嚴禁逗留），並於橋梁兩端設置水位監看警戒人員。

盡管目前萬里溪堰塞湖尚未溢流，但公路局東區養護工程分局表示，考量夜間水位監看視線不良，將於今晚10時至明早6時進行預警性全面封橋（如水位有明顯上漲將維持全面封橋），並視堰塞湖溢流或水位明顯上漲境況，滾動調整封橋時間，以維護用路人安全。

東分局指出，公路單位已規畫於發布紅色警戒道路封閉時的替代路線，建議改道路線如下（替代路線請用路人依往、返地點分流行駛）：

一、南下車輛(由花蓮市往光復、瑞穗、玉里及台東方向)：

1. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線豐濱→台11甲光豐公路→台9線花東公路→瑞穗、玉里。

2. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台11線寧埔→台30線玉長公路→台9線花東公路往玉里或台東。

3. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台東。

二、南下車輛(由壽豐往光復、瑞穗、玉里、台東方向)：

1. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口(新豐平大橋北端)→左轉台11丙線→右轉台11線花蓮大橋→台11線豐濱→台11甲光豐公路→台9線花東公路→瑞穗、玉里。

2. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口(新豐平大橋北端)→左轉台11丙線18.3k→台11丙線0k→右轉台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台11線寧埔→台30線玉長公路→台9線花東公路→玉里或台東。

3. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口→左轉台11丙線18.3k→台11丙線0k→右轉台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台東。

三、北上車輛(由玉里、瑞穗往光復、花蓮市方向)：

1. 玉里、瑞穗→台9線花東公路→光復→台11甲光豐公路→左轉台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。

四、北上車輛(由台東、玉里往光復、花蓮方向)：

1. 台東→台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。

2. 台東→台9線安通→右轉台30線玉長公路→左轉台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，應避免進入山區道路；並請用路人持續注意道路管制訊息並預先規畫行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規畫避免受困滯留。