健康名人堂／拔針只是「拔掉針」? 談針灸收針的專業責任

衛福部發布解釋令，將中醫針灸流程區分為「進針、行針、留針」等醫療核心行為，「出針」屬醫療輔助行為，而「單純拔針／收針」則認定為非醫療行為。此一政策引發中醫界、護理界與社會高度關注。討論焦點並不只是「誰能拔針」，而是在醫療現場中，病人的安全究竟應如何被完整守護。

針灸收針 屬針刺治療的一環

這次爭議點在於將針灸治療後的「拔針」，簡化為只是把針從身體抽離的動作。但針灸醫學中，「收針」，廣義稱出針、起針，是整個針刺治療的重要一環。不只是移除針具，更包括確認針數完整、與觀察病人反應、針刺部位按壓止血、皮下血腫、暈針延遲反應與遺留針感處理、及後續傷口與感染風險評估、針刺後衛教指導等。

臨床上，病人可能在收針時出現暈針、頭暈、冒冷汗，甚至血壓變化；部分病人可能因凝血功能異常、服用抗凝血藥物，出現局部出血或皮下瘀青，這些都需要即時辨識與處理。收針從不只是單純「拔掉針」，而是醫療流程最後的安全防線。

更值得重視的是，「針數計數」與「入針、出針紀錄」應由誰負責？醫療體系對「進入人體之器械與針具必須計數」早有明確概念。衛福部多年推動病人安全的目標，即強調任何進入人體的紗布、縫線、器械及針具，都應建立清楚計數制度，以避免遺留人體造成傷害，這項原則也應適用於針灸治療。

針灸一旦發生「漏拔針」，後果不只疼痛。過去曾有病人療程結束後，返家才發現有針具遺留體內，甚至造成皮下血腫與後續不適，引發醫療糾紛。若未來收針被視為非醫療行為，由非醫事人員執行，那麼針具計數、病人辨識、異常反應觀察及紀錄責任由誰承擔？若發生漏針、感染或病人受傷，責任歸屬又如何界定？

醫療流程 重安全與可追溯性

醫療流程最重要的核心，不只是效率，而是安全與可追溯性。當一項醫療程序被切割為「醫療」與「非醫療」兩部分，制度上更需要有完整配套，否則容易出現責任斷裂與法律灰區。

我們理解，中醫診所現場確實存在人力壓力，也理解部分中醫界希望透過制度鬆綁，讓專業人力回到更核心的醫療工作。但任何制度調整，都應建立在病人安全優先原則上，而非單純以「是否只是機械性動作」作為判斷標準。

醫療行為的風險，往往並非來自最複雜的技術，而是來自「看似簡單卻被忽略的細節」。過去病安事件經驗也提醒，許多風險出現在交班、器械清點或流程銜接的環節。此議題不宜流於「醫療人員是否被取代」的對立，而應回到制度本質：如何建立兼顧病人安全、臨床實務與專業分工的標準作業流程。

病人安全 不應該有灰色地帶

重點在於建立針灸治療完整計數制度，明確記錄入針與出針數，降低漏針風險；建立標準化收針流程與異常通報機制；明確規範可執行的部位、執行人員資格與訓練內容及責任歸屬。

醫療制度與時俱進，但病人安全不能有灰色地帶。拔針是針灸療程最後一步，也是醫療安全與醫療品質應被守護的一部分。