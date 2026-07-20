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健康主題館／代謝性脂肪肝 國人健康新警訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
「今年超了沒？」肝基會串聯全台31家醫療院所，共完成6166人腹部超音波檢查。記者廖靜清／攝影
「今年超了沒？」肝基會串聯全台31家醫療院所，共完成6166人腹部超音波檢查。記者廖靜清／攝影

肝癌長期位居我國10大癌症死因排行前3名，每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，而肝癌與肝炎息息相關，不過，肝病權威楊培銘提醒，愈來愈多肝癌個案與脂肪肝有關，年輕人愛喝手搖飲，缺乏運動，或老年人代謝異常，容易囤積三酸甘油脂，引發脂肪肝。

脂肪肝已被證實為肝炎、肝纖維化及肝硬化、肝癌等「肝病三部曲」中重要成員，部分患者合併肥胖症、糖尿病、三高、心血管疾病等共病，肝病防治學術基金會發起「全民腹超10年計畫」，今年邁入第6年，昨天共有31家醫療院所參與「今年超了沒？」，執行免費腹部超音波檢查，並透過衛教宣導，讓更多民眾知道代謝性脂肪肝已成國人健康警訊。

肝基會總執行長楊培銘指出，自2021年推動全台腹超總動員，愈來愈多醫療院所加入，從一開始的12家陸續增為16家、24家、30家、31家，檢查總人數逐年增加，從1912人增加至3205人、4663人、5771人、5661人，乃至於今年6166人，累積2萬7378人，而發現性質不明肝腫瘤人數（含疑似肝癌）的比率減少中，第一屆4.39%，今年降至為2.55%。

逾半受檢者均有脂肪肝

楊培銘表示，在6166名受檢個案中，只有1103人檢查結果完全正常，其餘5062人肝臟組織有著不同程度異常。高達3430人檢出脂肪肝，占55.6%，也就是超過半數受檢者均有脂肪肝問題，成為肝硬化、肝癌等高風險族群。這次篩檢中，11人發現肝硬化，另有157人發現性質不明肝腫瘤，占2.55%，需安排電腦斷層、磁振造影等進一步檢查，以確認是否為肝癌。

楊培銘指出，近年B型、C型肝炎防治已經有顯著成果，尤其C肝在口服新藥普及後，導致肝癌的比率逐年下降。未來最需要關注的已不再只是B肝、C肝，而是與肥胖、糖尿病、三高等代謝異常密切相關的脂肪肝。臨床發現，沒有飲酒習慣者也可能因代謝異常導致脂肪肝，進一步演變成脂肪性肝炎、肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌。

控制飲食、體重及運動

楊培銘觀察，今年超過半數受檢者中罹患脂肪肝，比率連年維持在5成以上，這代表許多國人生活型態、飲食型態均有改善空間。不過，脂肪肝並非不可逆，只要及早改善飲食、控制體重，養成規律運動習慣，多數患者都有機會改善甚至消除脂肪肝，愈早發現、愈早介入，效果愈好。

目前沒有直接治療脂肪肝的藥物，楊培銘說，最好方式就是養成良好的健康生活型態，並透過均衡飲食與規律運動，控制體重及腰圍。「只要減重5%，就能降低肝臟脂肪堆積，減掉10%，有機會消除肝纖維化。」

該如何執行減重計畫呢？楊培銘建議，從飲食管理、規律運動、生活習慣下手，必要時經由專業醫師使用瘦瘦針，大幅輔助減重計畫。

預防及改善脂肪肝4大關鍵

1.飲食管理：遵守少油、少鹽、少糖及高纖的原則，多攝取原型食物，並避開高糖與精緻澱粉。

2.規律運動：每周進行3次有氧運動加上肌力訓練，提升身體的基礎代謝率。

3.良好習慣：嚴格避開精緻糖與酒精，三餐定時定量並攝取充足水分，避免熬夜讓肝臟進行修復與代謝。

4.藥物輔助：經專業醫師評估後自費處方使用瘦瘦針，可抑制食欲，但仍要建立良好的飲食及生活習慣。

肝癌 脂肪肝

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