台東馬偕副院長張義芳：癌症醫療更重存活照護

「癌症醫療絕不能只停留在『治療』本身。」台東馬偕醫院副院長也是血液腫瘤科醫師的張義芳表示，現代癌症照護講求全流程、全方位的整合，從預防、篩檢、診斷、治療，到後續追蹤、存活照護與生活品質維護，朝向慢性病化管理的方向發展。

尤其「存活照護」的概念，張義芳認為，已不只是治療後的延伸，而是從確診當下就應開始規畫。病人的心理狀態、家庭支持、工作影響、社會角色與長期生活安排，都需要被納入照護考量。「真正完整的癌症醫療，不僅是治療疾病，更應是陪伴病人走過整段生命歷程。」

「癌症醫療模式已從過去較偏重單一專科的作法，逐步發展為跨專業團隊合作。」張義芳指出，醫師、護理師、營養師、心理師等共同參與，從一開始便協助病人規畫更完整的治療策略。這樣的轉變，不僅有助於提升治療成效，也能讓病人在面對疾病時少走許多冤枉路。

張義芳說，台東馬偕也積極推動台東在地醫療的改善，進行智慧醫療與遠距醫療的發展，讓科技成為偏鄉醫療的重要助力，同時進一步強化癌症與高齡照護，以因應人口結構變化，讓醫療從單點式服務轉向更完整的整體照護規畫。