健康你我他／及早發現治療 80歲笑容重現

去年12月，長青學苑LINE群組突然出現班長Pan的訊息：「我有點小中風，目前住院，暫時不能上課。」

80歲的Pan獨居，問他怎麼知道自己中風？原來在英國任教的獨生女每天都和爸爸視訊，那天她發現爸爸嘴角歪斜、眼神不對，還不自覺流口水，立刻和女婿一再叮嚀：「明天一定要去醫院檢查！」

隔天，Pan到平日擔任志工隊長的醫院就醫，檢查結果是中風。幸好及時發現，住院治療，10多天後順利出院。醫療搶回了黃金治療時間，而親情、友情與陪伴，則陪他走過復健之路。

住院期間，弟弟妹妹輪流照顧；英國的女兒天天掌握治療進度，迅速安排長照資源。長青學苑行政組長持續關懷追蹤，將Pan的近況分享給老師和同學，也讓遠方的女兒安心不少。我們班上的LINE群組每天都被祝福與鼓勵洗版，Pan總會回覆近況，還分享大家傳給他的音樂如何安撫心情。

Pan擔任班長15年，始終把同學當家人，誰生病、誰需要幫忙，他總是第一個伸出援手。因此，這一次，換成大家陪伴他、鼓勵他。

過完年，新學期開始不久，Pan在女兒、女婿陪同下回到教室。同學們熱烈鼓掌歡迎，熟悉的笑聲、課堂互動和課後相聚，又重新填滿他的生活。如今雖仍需長照人員陪伴外出，但說話愈來愈清楚，笑容也愈來愈燦爛。