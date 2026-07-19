明天南部水氣仍多「這2地慎防短延時豪雨」 後半周恐有熱帶系統發展

明天南部水氣仍多，不定時有短暫陣雨或雷雨，中央氣象署預報員張承傳表示，午後北部、中部山區尤其要注意有短延時豪雨，周三起轉為午後雷陣雨型態，降雨逐漸趨緩，後半周關島至菲律賓東方海面仍有熱帶系統發展，但各國模式預測的位置及路徑分歧較大，仍需持續觀察。

張承傳說，明（20日）環境風場為西南風，水氣仍多，南部不定時有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機率，清晨至上午中部有零星降雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮、台南及高雄山區有局部短暫雷陣雨，尤其北部及中部山區慎防短延時豪雨。

周二至周五（21至24日）太平洋高壓逐漸增強，環境風場也逐漸從西南風轉為東風，各地多雲到晴，午後西半部、東半部山區有短暫雷陣雨，各地山區也有局部大雨。其中，周二（21日）南部清晨有局部短暫陣雨或雷雨，周三（22日）起轉為午後雷陣雨的降雨型態。

周六、周日（25、26日）環境風場轉為東風，各地為多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島有零星降雨，午後剩新竹以南、桃園以北山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，張承傳指出，未來一周各地32至35度，大台北盆地、中南部內陸、花蓮縱谷高溫則上看36度。

張承傳也提及，後半周關島至菲律賓東方海面有熱帶系統發展，但目前各國模式針對位置及路徑分歧較大，還需持續觀察。