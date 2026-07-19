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手語人權營走入228現場悼首位聽障罹難者 7處不義遺址標示今年上路

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
人權體驗營走讀二二八事件發生地，台北巿文獻導覧員鄭麗真老師（右）講述當年受難者陳文溪遭槍擊的歷史現場。圖／人權館提供
人權體驗營走讀二二八事件發生地，台北巿文獻導覧員鄭麗真老師（右）講述當年受難者陳文溪遭槍擊的歷史現場。圖／人權館提供

國家人權博物館今日舉辦「台灣台語手語人權體驗營」，邀請大台北地區聾友及國家語言工作坊研習學員一共43人，走訪台北市南京西路「原天馬茶房前」不義遺址現場，，緬懷當年不幸犧牲的青年聽障者陳文溪，隨後並前往二二八國家紀念館參觀「牛背上的鬥士—台灣農民組合運動百年特展」。

人權體驗營上午行程前往天馬茶房不義遺址歷史現場，由台北市文獻會資深導覽員鄭麗真擔任解說，透過現地導覽，與會者宛如親眼目睹林江邁女士攜著幼女，跪地懇求查緝員返還香菸和一日售菸所得的畫面，深刻感受當時社會氛圍與民眾面對公權力的無助，進一步理解二二八事件爆發的歷史背景。

此外，鄭麗真也帶大家認識二二八事件第一位罹難者：青年聽障者陳文溪。根據當時報載，2月27日晚間，陳文溪在永樂市場附近自宅察覺街坊有群眾聚集，在準備外出探究之際，卻遭到查緝員開槍示警的流彈誤擊，不幸於搶救過程辭世。由於本次人權體驗營多數參與者為聾人朋友，在同步手語翻譯協助下，更對聽障者陳文溪的遇害感同身受。

人權館表示，為了深化轉型正義與人權推廣，今年將協助相關單位於全台設置7處不義遺址標示，包括嘉義原水上機場、原臺灣省警備總司令部大直勞動訓導營、原高雄車站、八堵車站、基隆港、嘉義車站前及南港橋，其中6處與二二八事件密切相關。期盼透過歷史場域保存與教育推廣，促使社會大眾和年輕世代深入認識台灣民主發展歷程，珍惜得之不易的自由民主與人權，共同鞏固民主基石，避免重蹈歷史悲劇。

228 國家人權博物館 二二八事件

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