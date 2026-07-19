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突發神經異常先當成中風 醫揭急救關鍵

中央社／ 台北19日電

聯電榮譽副董事長宣明智腦硬膜外出血，醫師表示，突然出現神經功能異常，就先當成中風立即打119，若早晨發現病人叫不醒，但有呼吸，千萬不要餵水，應側躺保持呼吸道暢通。

宣明智今天上午身體不適從新竹縣寶山鄉住家送醫，傳出是因腦硬膜外出血緊急開刀救治，宣明智辦公室表示，手術順利完成，這段時間也請外界給予宣明智及家人們妥善的照顧環境，避免前往探訪。

北市聯醫中興院區整合醫學科主任姜冠宇今天透過文字向媒體指出，今年公開人物腦血管事件接連進入新聞版面，意識不清加上需要緊急手術，代表事件嚴重；真正決定預後是意識評分、出血位置與體積、是否破入腦室、是否有腦疝、抗凝血狀態及術後神經反應等，目前均未明。

姜冠宇說，警覺腦血管有事，記住第一原則只有一句，「突然出現神經功能異常，就先當成中風，立即打119。」如果病人叫得醒，但突然出現異常，採取「BE-FAST」口訣，分別為B是平衡（Balance），可觀察是否突然站不穩、走路歪斜。

姜冠宇表示，再者為E是眼睛（Eyes），可以留意個案是否突然複視、看不清楚；F是臉（Face），這一個口訣是注意是否嘴角歪斜；A為手（Arm），注意單側手腳無力；S是說話（Speech），看看有無口齒不清、答非所問；T則為時間（Time），要記下最後正常時間，立即打119。

姜冠宇指出，如果是早上發現病人叫不醒，注意是否正常呼吸。無正常呼吸立即打119、依指示心肺復甦術（CPR）；仍有呼吸也要立即119，側躺保持呼吸道暢通，千萬不要餵水、食物、降壓藥或抗凝血劑。早上才被發現不代表早上才發作，家屬應提供前一晚最後正常時間。

搶救一輪、救回生命後，真正漫長的問題才開始，姜冠宇表示，這時間家屬、個案與醫療團隊要考慮的可能是急性後期照護（PAC），PAC是急性治療後、返家前的整合復健階段，由醫療、護理、物理治療、職能治療、語言治療與社工共同介入。

姜冠宇說，不論是兩條路徑哪一條，包含腦出血、腦梗塞，都屬於中風。中風搶救的是腦細胞，PAC與復健搶救的是生活功能，提早準備，保護的是整個家庭。

中風 宣明智 姜冠宇

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