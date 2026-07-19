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雷雨警戒範圍擴大！松山機場17:24暫停地面作業 部分航班延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
雷雨當空，松山機場今下午5時24分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。記者陳正興／攝影
雷雨當空，松山機場今下午5時24分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。記者陳正興／攝影

雷雨當空，松山機場今下午5時24分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，此外，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，交通部民航局提醒，旅客及接機民眾，需注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

中央氣象署今下午5時37分發布大雷雨即時訊息，陸上警戒區域從台北市、新北市、桃園市、新竹縣，再擴增桃園市復興區、新竹縣關西鎮、橫山鄉、尖石鄉、五峰鄉。

民航局表示，因雷雨當空，松山機場17:24起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

松山機場 台北市 民航局

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