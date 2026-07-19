埃及木乃伊內藏荷馬史詩 伊利亞德殘片出土

木乃伊體內竟藏文學鉅作！巴塞隆納大學的考古學家最近在埃及奧克西林庫斯一具1600年前的木乃伊腹部，發現《荷馬史詩》中〈伊利亞德〉紙草殘片，為考古史上首次發現希臘文學作品出現在木乃伊為陪葬。研究認為，這項發現可能代表希臘文學在羅馬時期的埃及，可能已具有儀式功能。

古希臘詩人荷馬所作的兩部史詩作品《伊利亞德》與《奧德賽》，描寫特洛伊戰爭與英雄冒險故事，為古希臘文學的代表，對後世西方文化有深遠影響，近期上映的史詩大片《奧德賽》即是改編自其故事。

首次發現文學陪葬

根據《ScienceDaily》報導，西班牙巴塞隆納大學研究團隊在2025年底於埃及古城奧克西林庫斯發掘一具羅馬時期木乃伊，並在腹部發現一卷刻意放置的紙草文獻。研究人員修復後，確認內容出自《伊利亞德》第二卷著名的〈船隊目錄〉。

過去考古研究認為，古埃及木乃伊陪葬文獻主要以宗教文本為主，例如祈禱文、神祇頌文與引導亡者通往來世的咒語，功能在於協助死者完成死後旅程。而此次為考古史上首次發現木乃伊的陪葬儀式中出現文學作品。

史詩成宗教象徵

根據《The New York Times》報導，考古學者推測，《伊利亞德》並非因文學價值而陪葬，而是被賦予保護亡者、引導死後旅程的儀式功能，如同置於其他木乃伊身旁的咒文一般。

研究人員指出，當時埃及已處於羅馬統治下，希臘語是行政與教育的重要語言，《伊利亞德》更是廣泛流傳的經典文本，因此其角色可能已從文學作品延伸至具有象徵與宗教意涵的陪葬用品。這也可能透露羅馬時期的埃及並非單純保留傳統葬俗，而也有在長期交流下吸收希臘文化。

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