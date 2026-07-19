16縣市發布大豪雨特報！影響時間持續到晚上 外出慎防閃電落雷

中央氣象署今下午，針對16縣市發布豪大雨特報及大雷雨即時訊息，影響時間持續到晚間6時51分，提醒民眾慎防閃電落雷。

氣象署指出，由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（19）日新竹縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北、嘉義以南、南投地區、雲林及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

【災害性天氣通報】

115/07/19 16:45發布豪雨特報

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對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(19)日新竹縣山區有局部大雨或豪雨，臺中以北、嘉義以南、南投地區、雲林及臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

豪雨警戒區域為，新竹縣山區；大雨警戒區域包含基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區。

另外，氣象署也發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間6時51分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

陸上警戒區域包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣。