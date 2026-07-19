中市北區兩名店家爆食安疑慮 食安處：錄案稽查

台中市北區一家知名肉蛋土司店被民眾爆料，指土司上發現長霉，另位在一中街的一家馬鈴薯塔店也任由馬鈴薯泡在雨水中。針對這兩起食安事件，食安處說，都已錄案，將依程序派員前往該店家進行實地稽查。

食安處說，有市民在網路爆料說「點早餐要給小孩吃，發現肉蛋吐司的吐司一小小角有霉菌的毛毛」從這位市民貼出的照片可清楚看見，在土司的一角長了灰綠色的霉菌。這位市民還好心提醒「夏天食材的保存真的是很拜託各家餐飲業良心保存欸」

另外，台中市今下起陣雨，一中街一家馬鈴薯塔店削好皮的馬鈴薯，因下雨就被浸泡在雨水中，未見店家處理，一旁還有最近爆發出致癌油的泰山沙拉雨，引起民眾質疑會不會有食安疑慮。

食安處說，依「食品良好衛生規範準則」規定，食品業者應確保產品符合品質及衛生要求，且製程中應採取有效措施，防止雜物混入食品中。如稽查發現不符規定之衛生缺失，將依法責令業者限期改善。屆期複查仍未改善者，將依 「食品安全衛生管理法」規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處說，如遇店家衛生管理或食品安全疑慮，可檢具相關照片、影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處接獲通報後將儘速依法查處，共同維護市民飲食安全。