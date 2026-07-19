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雷雨狂炸3縣市「持續1小時不間斷」 山區暴雨也發布告警
中央氣象署今天下午3時59分針對3縣市發布大雷雨即時訊息，影響時間持續1小時，另也發布山區暴雨，預估降雨時間持續下到傍晚5時59分，提醒民眾慎防閃電落雷，盡快遠離已有暴雨或有暴雨發生機率的溪流、河川區域。
氣象署今下午3時59分發布大雷雨即時訊息，陸上警戒區域包含新北市、桃園市、新竹縣，影響時間持續到下午4時59分，提醒民眾有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪（河）水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。
此外，氣象署也發布山區暴雨通報，警戒區域包含新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉、新北市三峽、桃園市復興區。
氣象署表示，針對新北市大豹溪、新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）、桃園市宇內溪（宇內橋）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布災防告警，影響時間持續到下午5時59分。
氣象署提醒，上述區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡快速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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