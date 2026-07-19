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水位距離壩頂只剩6公分 萬里溪堰塞湖最快今傍晚17時溢流

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
萬里溪堰塞湖今空拍。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
萬里溪堰塞湖今空拍。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

中央災害應變中心今下午召開萬里溪堰塞湖第12次情資研判會議暨工作會報。會中報告指出，截至今下午15時，萬里溪堰塞湖水位約1087.44公尺，蓄水量則高達538.85萬噸，水位距壩頂高程僅約6公分，預計今傍晚17至18時將溢流，研判洪水影響範圍仍侷限於河道內

農業部林業及自然保育署花蓮分署長黃群策今報告時指出，今天早上至今幾乎沒有下雨，堰塞湖進水量約每小時0.54萬噸，一天下來約12萬噸左右，目前水位達到壩頂高程僅剩下6公分，預計今天傍晚17至18時就會達到高點。

黃群策強調，溢流量將視累積雨量而具高度不確定性，溢流時間仍須密切觀測，而且空拍影像也顯示壩底滲水量有增大情形，也有濁水持續流出，假如出現溢流或潰決，研判洪水影響範圍仍侷限於河道內。

林業 花蓮 堰塞湖

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