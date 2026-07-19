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臉書網頁突大當機 網頁跳「帳號無法使用」嚇壞網友
Facebook今（19日）下午3時50分左右突然傳出災情，網頁版突然無法正常使用，重整頁面後更跳出「帳號暫時無法使用」，雖告知網站出現問題，預期問題應該很快就能解決，至今仍未修復。而其突跳出帳號無法使用，也嚇壞一票網友。
臉書Facebook網頁版今天下午3時50分左右，突然當機，起初先是顯示「此頁面目前無法顯示，這可能是技術錯誤所導致，我們正努力修復，請嘗試重新載入此頁面。」重整後更慘，整個網頁反白，灰框內標示兩行文字，告知出問題了。
該兩行文字說明，「帳號暫時無法使用。由於網站出現問題，您的帳號暫時無法使用。我們預期這個問題應該很快就能解決，請數分鐘後再試一次。」
臉書Facebook網頁版雖稱是暫時無法使用，且很快就能解決，但至今仍未修復，因此引發大批網友熱議，不少人上網問「臉書是不是掛掉了，突然打不開」、「電腦版掛掉+1」，「我還以為是我的問題」以為是自己被停權或被盜了等，相當崩潰。
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