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郵局制服改版首度新增飛行夾克 明年10月換裝約1.2萬人穿新衣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
目前中華郵政窗口人員冬季制服（圖）均採用西裝及西裝外套，這次票選首次新增飛行夾克及休閒外套。圖／中華郵政提供
目前中華郵政窗口人員冬季制服（圖）均採用西裝及西裝外套，這次票選首次新增飛行夾克及休閒外套。圖／中華郵政提供

中華郵政員工冬季制服每3年製發1次，上次換發是2024年，明年即將換裝，中華郵政近期啟動儲匯窗口冬季制服換問券調查，除深藍色西裝外套款式外，首度將飛行夾克、休閒外套納入制服選項，同時也是首次開放員工線上票選款式，預計2027年10月完成換發，全國約1.2萬名營業窗口員工將換穿新裝。

郵局窗口員工制服將大改版，郵局員工冬季制服每3年換發一次，而上一次冬季制服換發時間為2024年，中華郵政目前規畫新一波儲匯窗口冬季制服換發，並首次啟動問券調查，而制服萬發選項除有深藍色西裝外套款式外，也首度納入黑色、深灰色、藏青色、粉紅色的飛行夾克及休閒外套等款式，供員工投票，未來將參考員工票選結果來評估。

中華郵政表示，儲匯窗口人員冬季制服每3年製發1次，這次屬例行性規畫。窗口同仁意見調查結束後，尚需辦理布料採購、尺寸量測及縫製等作業，預計於2027年10月左右發交同仁換穿，對象為全國各地郵局營業窗口同仁，預估約1.2萬名員工，相關經費將依實際採購執行情形核定。

針對未來新舊制服的差異，中華郵政說，過去窗口制服外套均採用西裝外套，但西裝版型較為合身，窗口同仁反映於作業時活動易受限制。這次特增加飛行夾克及休閒外套款式，並首次採線上票選，提升員工參與度。

根據中華郵政規畫，新款夾克外套將採用防潑水布料，提升外套的機能性、保暖性、舒適度及活動便利性。

制服 中華郵政

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