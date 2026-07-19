全麥吐司不焦不吃？30歲OL天天吞毒 醫驚：讓腎加速報銷

只吃全麥吐司不一定等於健康，腎臟科醫師洪永祥分享近期接觸的臨床個案，一名年僅30多歲、平時沒有慢性病的上班族女性，腎絲球過濾率竟降到只有65，且指數退步速度極快。追問後才赫然發現，該名女子雖然為了養生堅持早餐只單吃全麥吐司，卻因為偏愛將吐司「烤到黑黑焦焦的」來追求酥脆口感，導致腎臟日復一日暴露在發炎硬化的威脅中。

洪永祥醫師在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文點出，這名身材微胖的30多歲女性上班族，本身並沒有天天吃重口味、炸雞排。一聽到自己的腎功能指標亮紅燈，她驚慌狂搖頭向醫師喊冤：「洪醫師，我很養生耶！我每天早餐都只吃全麥吐司，連奶油都不敢塗！」

這個回答讓他越聽越奇怪，全麥吐司本身是高纖澱粉，理應十分健康，不至於如此傷腎。經進一步深入了解其烹調習慣後，女子才自豪地透露，因為知道吐司加奶油或果醬不健康，所以每次都會刻意把吐司「烤到黑黑焦焦的」，覺得那樣吃起來又香又酥脆，完全不用額外添加果醬與油脂，認為這樣非常健康，讓洪永祥醫師聽完直呼「差點昏倒」。

洪永祥總結台灣人在飲食管理上最常見的「錯誤吃法」，提醒大眾必須隨時保持警覺：

錯誤吃法一「追求酥脆，吐司烤到焦黑」： 麵包經過烤箱高溫烘烤，會不可逆地產生大量的「單氯丙二醇」與「丙烯醯胺」。這些毒素進到體內後，特性就像是微血管的「毒強力膠」。腎臟內部的「過濾網」天天面臨毒素塞車、刺激發炎，進而導致血管硬化，讓腎功能加速報銷。 錯誤吃法二「鹹味麵包、爆漿甜餡當正餐」： 許多人早餐愛吃肉鬆麵包、蔥花麵包，或下午茶來個紅豆、菠蘿麵包。這些精緻麵包在製程中添加了大量的隱形鹽分與精緻糖，正是摧毀腎臟微血管的兩大頭號殺手。 錯誤吃法三「單吃麵包，缺乏蛋白質與纖維搭配」： 拿一條吐司或一個麵包就隨意解決一餐，單純攝取大量碳水化合物，不僅血糖波動劇烈，更嚴重缺乏了保護腎臟所需的抗氧化營養素，讓腎臟每日處於慢性發炎的風險中。

洪永祥呼籲大眾，吃麵包時應該要「記得控制好烘烤時間、看清商品標示、盡量選擇原味」，並且切記要均衡搭配適量的蛋白質與蔬菜纖維。透過有意識的飲食，避免追求過度酥脆的焦黑口感，才能維護個人健康。