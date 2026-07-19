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嘉義剖蚵大賽開戰 高齡、新住民、學生377人同場比技藝

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義區漁會今天舉辦剖蚵競賽，校園團體組學生限時5分鐘比拚剖蚵速度、重量與技巧，展現技藝傳承。記者李宗祐／攝影
嘉義區漁會今天舉辦剖蚵競賽，校園團體組學生限時5分鐘比拚剖蚵速度、重量與技巧，展現技藝傳承。記者李宗祐／攝影

嘉義沿海年度剖蚵盛事今天登場，來自各地的剖蚵好手同場較勁，377人在5分鐘內比拚速度、重量與技巧，現場還有巨無霸蚵仔煎料理秀、海鮮免費試吃及DIY體驗，吸引不少民眾湧入，感受嘉義牡蠣產業與漁村文化魅力。

嘉義區漁會今天舉辦年度重頭戲剖蚵競賽，共有377人（組）參賽，分為高齡組、男子組、女子組、新住民組及校園團體組，參賽人數創下熱烈盛況。其中男子組68人、女子組105人、高齡組110人、新住民組28人，以及校園團體組22組、共66人，展現剖蚵技藝跨世代傳承。

比賽以5分鐘為限，初賽依剖出蚵肉重量決定晉級資格，男子組、高齡組及新住民組各取前10名、女子組取前20名進入決賽；決賽再依蚵肉重量、完整度及蚵殼殘肉情形綜合評分，各組選出前三名。校園團體組則以團隊總重量決定名次，考驗團隊合作與剖蚵技巧。

活動現場同步安排牡蠣產業文化展示、蚵殼打洞及串殼體驗等食農教育活動，讓民眾認識牡蠣養殖過程與傳統技藝。主辦單位也利用競賽剖出的新鮮蚵肉製作巨無霸蚵仔煎料理秀，吸引不少民眾駐足圍觀、爭相品嘗。

除了鮮蚵料理，現場還免費提供魚鱗膠原蛋白飲、炸鱸魚片、炸鯛魚片、蚵捲、花枝丸、香酥虱目魚柳及海鮮粥等多樣海鮮美食試吃，另準備250份蚵貝手工藝DIY名額供民眾現場報名，並推出漁特產品展售，消費滿388元贈送紀念鑰匙圈，滿888元可參加限量抽獎，帶動在地漁產買氣。

嘉義區漁會表示，牡蠣是嘉義沿海重要漁業產業，不僅是地方經濟命脈，也承載漁村文化與生活記憶，希望透過競賽、食農教育及特色美食，讓更多人認識嘉義優質牡蠣及漁村文化，並藉由18、19日舉辦的「2026嘉義漁村產業文化行銷推廣活動－蚵の文化季」，推廣在地水產品，促進漁業永續發展。

嘉義區漁會剖蚵競賽吸引各組好手同場較勁，現場擠滿參賽選手及觀賽民眾，氣氛熱烈。記者李宗祐／攝影
嘉義區漁會剖蚵競賽吸引各組好手同場較勁，現場擠滿參賽選手及觀賽民眾，氣氛熱烈。記者李宗祐／攝影

蚵の文化季推出海鮮免費試吃活動，民眾大排長龍等待品嘗嘉義沿海特色海鮮料理。記者李宗祐／攝影
蚵の文化季推出海鮮免費試吃活動，民眾大排長龍等待品嘗嘉義沿海特色海鮮料理。記者李宗祐／攝影

東石鄉長林俊雄（左）、嘉義區漁會總幹事林佳瑩（中）、漁業署長王茂城（右）出席蚵の文化季開幕活動，共同行銷嘉義牡蠣產業與漁村文化。記者李宗祐／攝影
東石鄉長林俊雄（左）、嘉義區漁會總幹事林佳瑩（中）、漁業署長王茂城（右）出席蚵の文化季開幕活動，共同行銷嘉義牡蠣產業與漁村文化。記者李宗祐／攝影

嘉義 新住民 海鮮

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