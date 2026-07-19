郵局制服改版增飛行夾克 116年10月換裝

中華郵政規劃制服改版，這次增加飛行夾克及休閒外套款式，並首次採線上票選，以提升員工參與度，預計明年10月發放給員工換穿。

中華郵政的儲匯窗口冬季制服每3年製發1次，上次換發已經是113年，因此近期規劃制服改版作業。

中華郵政表示，過去窗口制服外套均採用西裝外套，但西裝版型較為合身，窗口員工反映於作業時活動易受限制，因此增加飛行夾克及休閒外套款式，並首次採線上票選，以提升員工參與度。

中華郵政指出，外套票選顏色包含黑色、藏青色、深灰色及粉紅色，考量黑、藏青及深灰色屬暗色系，窗口女性人員比例較高，因此增加較明亮活潑的粉紅色供員工票選。

中華郵政表示，新款夾克外套將採用防潑水布料，提升外套機能性、保暖性、舒適度及活動便利性，員工票選提出的相關意見將作為重要參考依據，並綜合評估後規劃。

中華郵政指出，對象為全國各地郵局營業窗口員工，預估約1.2萬名員工，相關經費將依實際採購執行情形核定。