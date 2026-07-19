鮮豆皮放2天就發酸？營養師曝「烘焙紙保存法」：可延長3個月

夏天高溫潮濕，許多民眾愛吃的豆皮如果保存不當，一不留神就會變質發酸、甚至當場發霉。營養師林俐岑發文強調，高水分的「鮮豆皮」屬於容易腐敗的高風險食材，即使送進冰箱冷藏，也要在2至3天內吃完；若想拉長保存期限，只要善用烘焙紙直接分裝冷凍，就能延長1至3個月。

營養師林俐岑在臉書粉專指出，鮮豆皮因為本身水分含量極高，在夏季濕熱環境下簡直是微生物的溫床。買回來的鮮豆皮應立即放入密封盒或密封袋，並在2至3天的黃金時間內食用完畢。

若是乾豆皮、腐竹等乾燥豆製品，大眾常誤以為可以常溫久放，但林俐岑指出，這類食材同樣會受到高溫高濕環境影響而發霉，甚至會因為油脂氧化而產生難聞的「油耗味」。乾豆皮開封後，建議以密封袋搭配乾燥劑，並放置於陰涼乾燥處；若想降低受潮，也可以直接塞進冰箱冷藏。

此外，乾豆皮一旦經過「泡發」，其保存期限就變得和鮮豆皮完全相同，當天如果沒吃完，絕對不宜持續冷藏，應立即採取冷凍隔離。

面對無法短時間內消滅的豆皮，林俐岑傳授了三套步驟：

步驟一： 依每次料理所需的精準份量進行分裝。 步驟二： 分裝時，利用「烘焙紙」將豆皮彼此隔開，才能完美避免肉片或豆皮冷凍後黏在一起的尷尬。 步驟三： 放入冷凍密封袋收納，如此一來，保存期限就能延長至1至3個月。

最後，林俐岑叮嚀，烹調前一旦發現豆皮摸起來有明顯的黏液感、聞起來帶有異樣酸味，或是顏色明顯變暗、呈現深黃色，就代表豆皮已被微生物大面積汙染，應立即當作廢棄物丟棄，避免盲目食用後引發嚴重的腸胃不適。