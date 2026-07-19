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陳素月喊當選比照台中TPASS699元 邱建富：票價降了、車在哪？

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票都成了彰化縣長允諾的政見，不過無黨籍邱建富今天進一步指出，彰化最大的困境是搭不到車。圖／聯合報系資料照
中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票都成了彰化縣長允諾的政見，不過無黨籍邱建富今天進一步指出，彰化最大的困境是搭不到車。圖／聯合報系資料照

中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票都成了彰化縣長允諾的政見，不過無黨籍邱建富今天進一步指出，彰化最大的困境是搭不到車，他將矛頭指向民進黨彰化縣長參選人立委陳素月，質疑台中捷運延伸彰化，「你爭取10多年了，到底在哪裡？」

中彰投苗跨縣市TPASS通勤月票每月九百九十九元，台中市民卻獨享優惠六百九十九元，彰化縣民則多負擔三百元，陳素月昨天表示，當選縣長將比照台中收費，減輕通勤族負擔。國民黨參選人魏平政及邱建富均表示會跟進。

邱建富今天也表示，彰化真正的問題不只是票價，而是交通建設長期落後，「買得到月票，卻搭不到車，才是彰化最大的困境。」

他說，台中TPASS使用率高，不只是因為便宜，更因為有捷運、台鐵、公車、公路客運及YouBike等完整路網支撐；反觀彰化，公車路線不足、班次偏少，許多鄉鎮公共運輸仍不方便，即使補貼增加，民眾也未必享受得到。

他直言，立委陳素月長年擔任立法院交通委員會委員，十多年來一再強調自己最會爭取、最會協調，但彰化鄉親最想知道的是，「台中捷運延伸彰化，你爭取10多年了，到底在哪裡？」

對此陳素月團隊指出，彰東都市計畫卡關讓彰化捷運一直停留在紙上談兵階段，不回應競爭對手口水戰。陳素月表示，會強力要求交通部捷運綠線不能切割彰化段，當選縣長後會讓彰東都市計畫加速完成，促成彰化捷運加速動工。

陳素月強調，中彰TPASS通勤月票降價是體貼彰化鄉親、最快幫忙通勤族節省荷包的第一步，跟推動彰化捷運不衝突。當選縣長後會啟動公車改革，具體項目包括調整核心路網、開闢快速接駁公車、偏鄉小黃公車；多管齊下讓公共運輸更好搭，通勤月票更好用。

陳素月 邱建富 TPASS

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