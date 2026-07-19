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669萬轉機人次僅留5500觀光人次 觀旅局：續推桃園特色

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市府邀請韓國女團成員葉舒華擔任觀光大使，在香港叮叮車刊登形象廣告，吸引國際旅客目光。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市府邀請韓國女團成員葉舒華擔任觀光大使，在香港叮叮車刊登形象廣告，吸引國際旅客目光。圖／桃園市觀旅局提供

暑假將至，觀光業者搶攻國旅市場，2025年桃園機場轉機人次高達669萬人次，但只留下5500人次的遊客留在桃園遊玩，民代認為，可以仿效杜拜，推出1至2天的短期簽證，吸引更多遊客留在桃園遊玩。桃園市觀旅局表示，重點會放在「展現桃園特色」，即使旅客當下不出境，也期望透過機場內的行銷或短暫接觸，轉換成旅客未來專程來訪的動機。

交通部觀光署推動「過境半日遊」計畫，旅客符合在台停留7至24小時、持有簽證或來自免簽證國家等資格，即可參加。目前共9條團體及自由行路線，其中有3條路線以桃園為主要目的地。

桃園市議員楊朝偉指出，眾多國外旅客在桃園機場轉機，據統計資料，卻只留下5500人次留在桃園遊玩，他希望仿效杜拜模式，提供24或是48小時的短期簽證，讓遊客可以在機場周遭城市遊玩，首選就是桃園，呼籲市府跟中央反映，因簽證是中央管轄，期盼能推動，吸引更多遊客在桃園遊玩。

觀旅局也坦言，過境旅遊需要轉機停留8小時以上的旅客才有機會參加，但實際上，此類型旅客佔比少。且考慮旅客心理門檻，多數轉機客停留時間僅2至3小時，考量到重新通關、行李處理以及怕錯過航班等不確定因素，出境意願隨之降低。

對此，觀旅局表示，因有動態限制，所以會把重點放在「展現桃園特色」，即使旅客當下不出境，也期望透過機場內的行銷或短暫接觸，轉換成旅客未來專程來訪的動機。

觀旅局說，目前配合的旅行社，會調整半日遊行程，若要參團，要提前3天預約，不可落地後才決定，比如新推出的珍珠海岸遊程。或是可領取消費券，則不受保險提前作業限制，旅客落地後即可彈性選擇前往。

觀旅局表示，市府亦持續與旅宿業者研議，推出適合自由行及短天數旅客的旅遊產品，並串聯桃園特色景點，提升國際旅客停留意願及消費動能，同時也積極邀請海外旅行業者來桃踩線交流，逐步建立「桃園不只是轉機點，更是旅遊目的地」的城市品牌形象。

桃園 杜拜 桃園機場

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