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人瑞級藝術家李再鈐獲國家文藝獎 百萬獎金全捐金山醫院是為了這個

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
住在新北市金山區的國家文藝獎得主李再鈐，今將100萬元獎金捐給台大金山分院，回饋多年照顧他和北海岸鄉親健康的醫院。記者邱瑞杰／攝影
住在新北市金山區的國家文藝獎得主李再鈐，今將100萬元獎金捐給台大金山分院，回饋多年照顧他和北海岸鄉親健康的醫院。記者邱瑞杰／攝影

年近百歲、在新北市金山住了40年的國家文藝獎得主李再鈐，今天將這獎項100萬元獎金全捐給台大醫院金山分院。他說，以前生病要翻過一個山頭到台北看病，金山醫院設立後，造福很多北海岸民眾。偏鄉醫院經營不易，他決定捐出獎金，回饋多年照顧他和鄉親健康的醫院。

台大金山分院迎接台大131周年院慶，今天舉辦「深耕社區，守護健康」健康促進活動，以及醫療設備善款捐贈儀式。李再鈐捐贈100萬元供院方添購醫療設備，台大回贈感謝獎，表達對善舉的敬意和謝意。玉山金控則捐贈醫療設備，協助提升診療品質，支持在地醫療發展。

國家文藝獎兩年頒獎一次，去年底公布七大類獎項得主分別為美術類藝術家李再鈐、文學類小說家吳明益、音樂類國樂作曲家盧亮輝、舞蹈類編舞家林文中、戲劇類表演藝術家王金櫻、建築類建築師簡學義、電影類導演虞戡平。98歲的李再鈐是最高齡的得獎者。

李再鈐今天在捐贈儀式致詞時說，他獲得國家文藝獎，但心裡覺得這個獎應該頒給年輕人，頒給他這位百歲老人意義不大，因此決定捐出百萬獎金給金山醫院，回饋這家多年照顧他和鄉親健康的醫院。

李再鈐說，以前台大醫院金山分院還沒來經營時，他生病都要翻過一個山頭，跑到台北市立陽明醫院去看病，非常辛苦。16年前有了台大金山分院，造福很多北海岸的民眾。偏鄉醫院經營非常不容易，有能力的人應該多少盡一份心力，也邀請大家共襄盛舉，讓偏鄉醫院沒有後顧之憂。

李再鈐表示，他捐100萬元微不足道，他在金山住了40年，他在大陸的家人問他，為什麼不把這邊的房子賣掉回大陸？他說，他在金山幾十年的時間，也受金山醫院的照顧很多，人生最後的終點，也要在金山告一段落，讓現場觀禮者報以熱烈掌聲，也非常感動。

出席健康促進活動和捐贈儀式的民眾，得知李再鈐已近百歲高齡，因從他的身形和言談都難以聯想出來，覺得不可思議。李說，他每天仍然早起、畫畫、蹲馬步寫字，目前正在做一幅大型畫作，每天投入自己的興趣，就是他的養生秘訣。

住在新北市金山區的國家文藝獎得主李再鈐，今將100萬元獎金捐給台大金山分院，回饋多年照顧他和北海岸鄉親健康的醫院。記者邱瑞杰／攝影
住在新北市金山區的國家文藝獎得主李再鈐，今將100萬元獎金捐給台大金山分院，回饋多年照顧他和北海岸鄉親健康的醫院。記者邱瑞杰／攝影

住在新北市金山區的國家文藝獎得主李再鈐，今將100萬元獎金捐給台大金山分院，回饋多年照顧他和北海岸鄉親健康的醫院。記者邱瑞杰／攝影
住在新北市金山區的國家文藝獎得主李再鈐，今將100萬元獎金捐給台大金山分院，回饋多年照顧他和北海岸鄉親健康的醫院。記者邱瑞杰／攝影

住在新北市金山區的國家文藝獎得主李再鈐，今將100萬元獎金捐給台大金山分院，回饋多年照顧他和北海岸鄉親健康的醫院。記者邱瑞杰／攝影
住在新北市金山區的國家文藝獎得主李再鈐，今將100萬元獎金捐給台大金山分院，回饋多年照顧他和北海岸鄉親健康的醫院。記者邱瑞杰／攝影

住在新北市金山區的國家文藝獎得主李再鈐，今將100萬元獎金捐給台大金山分院，回饋多年照顧他和北海岸鄉親健康的醫院。記者邱瑞杰／攝影
住在新北市金山區的國家文藝獎得主李再鈐，今將100萬元獎金捐給台大金山分院，回饋多年照顧他和北海岸鄉親健康的醫院。記者邱瑞杰／攝影

金山 藝術家 玉山金控

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