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6166人超音波檢查 逾半數有脂肪肝157人發現不明肝腫瘤

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
今年共有6,166人參與「今年超了沒？」超音波檢查，醫師呼籲，肝硬化及肝癌死亡率仍高，民眾應主動篩檢。記者廖靜清／攝影
今年共有6,166人參與「今年超了沒？」超音波檢查，醫師呼籲，肝硬化及肝癌死亡率仍高，民眾應主動篩檢。記者廖靜清／攝影

肝病防治學術基金會今日公布「今年超了沒？」全台免費腹部超音波檢查成果，今年串聯全台31家醫療院所，共完成6166人腹部超音波檢查，數字再創新高。其中157人發現性質不明肝腫瘤（含疑似肝癌），須接受進一步檢查；另外，有高達3430人檢出脂肪肝，占55.6%，超過受檢者半數，代謝性脂肪肝已成為國人健康警訊。

肝基會總執行長楊培銘表示，「全民腹超十年計畫」自2021年啟動，今年邁入第6年，也是首次擴大至31家醫療院所共同響應，較首年12家大幅增加。今年活動共動員109位醫師、超過700位醫護及工作人員，在一整個上午完成6166人肝、膽、胰、脾、腎等腹部器官超音波檢查，希望透過社區篩檢及早找出潛在肝病患者。

「全民腹超十年計畫」自2021年舉辦以來，全台合作醫療院所從12家陸續增為16家、24家、30家、31家，檢查總人數也從1,912人增為3,205人、4,663人、5,771人、5,661人、6,166人，累積迄今共27,378人。發現性質不明肝腫瘤人數（含疑似肝癌）的比例，從第一屆的4.39%，今年降至為2.55%。

肝基會統計顯示，今年共有1103人檢查結果完全正常，其餘5062人發現不同程度異常。楊培銘提醒，腹部超音波發現的異常並不等於罹癌，許多病灶屬於良性變化，仍須由醫師進一步判讀與追蹤。其中157人發現性質不明肝腫瘤，占2.55%，需安排電腦斷層、磁振造影等進一步檢查，以確認是否為肝癌；另有11人發現肝硬化，提醒民眾不可輕忽。

楊培銘指出，近年B型、C型肝炎防治已有顯著成果，尤其C肝在口服新藥普及後，導致肝癌的比例逐年下降。不過，未來最需要關注的已不再只是B肝、C肝，而是與肥胖、糖尿病、三高等代謝異常密切相關的脂肪肝。民眾即使沒有飲酒習慣，也可能因代謝異常導致脂肪肝，進一步演變成脂肪性肝炎、肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌。

楊培銘觀察，今年受檢者中超過半數有脂肪肝，比例連年維持在五成以上，顯示國人不正常的生活型態問題十分普遍。脂肪肝並非不可逆，只要及早改善飲食、控制體重並養成規律運動習慣，多數患者都有機會改善甚至消除脂肪肝，愈早發現、愈早介入，效果愈好。

楊培銘引用衛福部國健署資料指出，目前國內每10萬人口仍有9人死於肝硬化、7.8人死於肝癌，合計每10萬人有16.8人因肝硬化或肝癌死亡，距離世界衛生組織（WHO）2030年每10萬人口死亡率降至6人以下的目標，還有一段距離要努力。

肝臟是「沉默的器官」，早期通常沒有症狀，民眾應主動了解自身肝臟健康狀況。楊培銘呼籲，除了接受B、C型肝炎篩檢，也應定期接受腹部超音波及甲型胎兒蛋白（AFP）檢查。若已有B肝、C肝、脂肪肝或其他慢性肝病，更應依醫囑定期追蹤、積極治療，透過「主動篩檢、積極就醫、及早治療」降低肝硬化與肝癌風險。

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